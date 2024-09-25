Даниил Глейхенгауз: «Цели возвращать россиян на международные старты точно ни у кого нет. Без нас существуют, всем все нравится»

Даниил Глейхенгауз считает, что ISU не стремится возвращать россиян на турниры.

– Вы посещаете международные соревнования. Как складывается общение с иностранцами на бытовом уровне? Ждут ли нас? Хотят ли с нами соревноваться?

– Это все очень индивидуально. Есть люди, которые тебе искренне рады, с которыми ты общаешься, и они говорят: «Вас не хватает». Есть люди, которые абсолютно довольны тем, что нас там нет. Не здороваются даже, показывают к тебе полное отвращение.

– Каких больше?

– Сложно сказать. Либо 50 на 50, либо чуть больше тех, кто нас не ждет. Без нас существуют, всем все нравится. Цели нас возвращать ни у кого точно нет. Сказать, что прыгают и волосы рвут от того, что нас нет, – будет неправдой.

– Получается, фигурное катание без России не страдает?

– Не могу сказать, что страдает, потому что маленькие страны, особенно европейские, наконец-то начали получать какие-то места и медали. Их все устраивает больше, чем когда-либо.

Думаю, что Япония, Америка, Корея завоевывают большую часть медалей – жаловаться им точно не на что. Но я уверен, что в силу своей значимости и масштаба они понимают, что конкуренция – это хорошо. Как только нас допустят, будет все гладко. А сейчас у них праздник. Праздник медалей.

Потому что мы приезжаем на чемпионат Европы и забираем сколько медалей? 9-10 из 12? А сейчас на чемпионате Европы медали получают европейцы.

– Можете назвать страны, тренеры из которых не здороваются?

– Это вопрос не стран, это вопрос людей. Я никогда не приравниваю политику к странам, хорошие люди есть везде. И плохие люди есть в каждой стране, воспитанные или невоспитанные. Страна не может быть плохой.

– Есть люди, с которыми вы нормально общались, все было хорошо, а после отстранения они поменяли личное отношение?

– С кем общались, продолжили общаться. Люди, которые просто здоровались, но близко не общались, просто перестали здороваться. Если мы вернемся, то будем получать огромное удовольствие, обыгрывая их, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.