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Глейхенгауз о женском катании: «Уверен, что на следующих контрольных прокатах будет исполнено достаточное количество ультра-си»

Даниил Глейхенгауз не считает, что российское женское катание находится в упадке.

– Нет ли ощущения, что в женском фигурном катании из-за поднятия возрастного ценза наступил кризис?

– Сложная тема. Можно сказать и «да, конечно», и «нет, конечно». Надо размышлять об этом глубже и смотреть на все индивидуально. Грубо говоря, прыгни Аделия Петросян два четверных в произвольной – были бы элементы ультра-си, и не казалось бы, что есть какой-то кризис.

Берем Соню Акатьеву – она год пропустила, поэтому на прокатах в данный момент не показывала ультра-си. Вероника Жилина не выступала, но мы все знаем, что она прыгает ультра-си.

Соня Муравьева не прыгала тройной аксель. Саша Трусова пробовала четверной лутц. Даша Садкова упала с четверного тулупа.

Грубо говоря, девочки, которые никогда не прыгали ультра-си, их и не прыгали. Здесь ничего не поменялось. Но если мы сравним с прокатами в олимпийский год или даже предолимпийский, когда Саша, Аня, Алена и Камила прыгали свои четверные и тройные аксели...

Во-первых, можно сказать, что это такое золотое поколение. А во-вторых, был предолимпийский и олимпийский сезон, международные. Сейчас международных соревнований нет.

К сентябрю всем быть суперготовыми абсолютно не обязательно. Ни на какие «бэшки» или «челленджеры», на которые обычно ездили, никто не едет, форму не форсирует.

Факторов очень много. Можно посмотреть лично по каждому спортсмену, можно посмотреть в сумме – кто-то травмировался, не было Камилы Валиевой, Лиза сейчас не выступает.

Визуально по результату прокатов – да, было ощущение, что выступления в целом неудачные. Чуть слабее, чем в другие сезоны. Но рассматривать это как тенденцию... Не знаю, посмотрим в следующем году. Если через год на прокатах не будет выполнено ни одного ультра-си, тогда можно сказать, что что-то проваливается.

Честно, я уверен, что на следующих прокатах будет исполнено достаточное количество ультра-си, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.

В России кризис взрослых фигуристок: на всю страну 6 здоровых (и это включая Трусову)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoДаниил Глейхенгауз
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoСофья Акатьева
logoВероника Жилина
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Дарья Садкова
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