Даниил Глейхенгауз: «Настрой у Валиевой боевой, она будет восстанавливать форму. Если она вернется, наши двери открыты – 100 процентов»

Даниил Глейхенгауз рассказал, что Камила Валиева будет восстанавливать форму.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года – до декабря 2025-го. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

– Насколько поддерживаете связь с Камилой Валиевой?

– Мы разговаривали тренерским штабом с Камилой, у нас был диалог, более подробно я не буду рассказывать. Мы в курсе ее планов, ее самостоятельного тренировочного процесса.

Настрой у нее боевой, она будет восстанавливать форму, мы по ее социальным сетям уже это видим. Мы все знаем, насколько она талантлива.

Мне бы очень хотелось, чтобы она вернулась и прошла этот сложный путь, смогла выйти на соревнования и порадовать зрителей. Я думаю, для нее самой это очень значимо.

– Если она вернется, ваши двери для нее открыты?

– Это 100 процентов, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе .