Трибьют Валиевой на Гран-при – от швейцарской ученицы Этери: похожи и движения, и платье

Мировой сезон начался без российских фигуристов, но не совсем без нашего представительства.

14-летняя швейцарка Анастасия Бранденбург исполнила короткую программу на юниорском Гран-при в Риге. Летом она приезжала на сборы в Россию к команде Этери Тутберидзе, и эффект заметен.

Многое в прокате подозрительно напоминает другие постановки Даниила Глейхенгауза – прежде всего «Шторм» Камилы Валиевой, отзвуки которого слышны и в ее же In Memoriam олимпийского сезона.

На примере Бранденбург видно, что в «Хрустальном» по-прежнему используют приемы из знаковых программ Камилы.

Сходства от платья до хореографии, но с худшим результатом

Швейцарка откатала под Fantasy for Violin and Orchestra Найджела Хесса, и параллели бросались в глаза: махи, выходы из вращений, пробежки, движения рук.

Махи:

Пробежка на зубцах с тем же вращением и теми же движениями рук:

К легкой гармоничной мелодии добавилось и поразительное сходство фиолетовых платьев Бранденбург и Валиевой (не из «Шторма», а из In Memoriam).

Объективно, когда раскладываешь программы на части, вовсе не обязательно в этом видится самоповтор Глейхенгауза.

Сами по себе движения популярны – махи и вращения есть у всех, часто напоминают друг друга. Но тут получилась прямо тотальная перекличка: похожие движения, в сочетании с платьем, музыкой, акцентами. И в итоге действительно выглядит как плохая копия Валиевой.

Результат неудачный даже по меркам далеко не звездной Бранденбург: падение на тройном лутце, успешный двойной аксель и «бабочка» на флипе.

После проката ее встретил Сергей Дудаков , оценок они ждали сдержанно. В итоге: 46,43 балла и 17-е место перед произвольной – худший результат швейцарки за два года (при личном рекорде 62,57).

Скриншот: ютуб-канал Skating ISU

Контраст добавляется и на фоне «Шторма», с которым Валиева впервые штурмовала пьедесталы на взрослом уровне в России и восхищала всех: и автора музыки Эрика Редфорда, и строгую Татьяну Тарасову, назвавшей ту программу близкой к совершенству.

А как Бранденбург попала к Этери? Оказывается, они встречались еще в 2023-м

В профиле на сайте ISU именно Дудаков указан тренером швейцарки, а Глейхенгауз и Тутберидзе – хореографами. Но летние сборы – не первая совместная работа, о сотрудничестве было известно еще год назад. Тогда россияне ставили одну из программ, за что Анастасия даже поблагодарила их постом на русском языке. Правда, Дудаков на тот момент официально не числился ее тренером.

В июле 2024-го Бранденбург объяснила, что поработать с заслуженной командой было ее мечтой.

«Я всегда хотела попасть в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, потому что это легендарный тренер. В итоге так удачно сложились обстоятельства, что моя мечта осуществилась. Надеюсь, наша работа с Этери Георгиевной будет продолжительной и успешной.

Когда впервые попала в группу, то испытала смешанные чувства. Был некоторый страх сделать ошибку, но в то же время радость, что я тренируюсь с такими сильными спортсменами и тренерами.

Тренировки в группе Тутберидзе разительно отличаются от того, к чему я привыкла дома. В Швейцарии мы тренируемся после школы, и на это уходит в лучшем случае полтора-два часа в день. В полном объёме мы занимаемся только по субботам и воскресеньям. В России другой тренировочный подход. Он более адаптирован под профессиональных спортсменов», – рассказывала Бранденбург в интервью «Чемпионат.com».

У Бранденбург есть ориентир среди российских фигуристок. Но это не Валиева

Швейцарка еще не заходила в призы на ЮГП (в прошлом году была седьмой и четвертой на этапах в Стамбуле и Будапеште), а в общем рейтинге ISU идет 59-й. Медали не на самых престижных турнирах по юниорам – золото Кубка Санта-Клауса и бронза Swiss Ice Skating Open.

Но, пожалуй, главное достижение – шестое место на юниорском ЧМ, через пару месяцев после которого она вновь отправилась к Тутберидзе. Кстати, идеалом среди российских фигуристок Бранденбург назвала отнюдь не Валиеву, а Анну Щербакову. А после серии стажировок отметила, что и сама начала стабильнее прыгать.

Турнир в Риге это не подтвердил, но еще можно улучшить позиции в произвольной, которая, по словам Бранденбург, отличается от короткой по стилю. А ведь на прошлогоднем этапе в Будапеште у спортсменки уже был неплохой камбэк – четвертое место после 11-го в короткой.

Правда, теперь это будет сложнее.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Девушки, короткая программа

1. Мао Шимада (Япония) – 71,67

2. Икура Кушида (Япония) – 66,36

3. Ко На Ен (Южная Корея) – 64,04

4. Элина Гойдина (Эстония) – 62,05

5. Лулу Лин (Канада) – 59,05

6. Сарина Йоос (Италия) – 56,69...

17. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 46,43

Фото: Gettyimages /Jurij Kodrun – International Skating Union / Contributor, Catherine Ivill / Staff; 1tv.ru ; из личного архива Анастастии Бранденбург