Мама Валиевой Алсу, Евгения Тарасова и Глейхенгауз участвовали в слушаниях по делу Камилы, Тутберидзе – нет

Стало известно, кто участвовал в слушаниях по делу Камилы Валиевой в CAS.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки.

Со стороны Валиевой в слушаниях принимали участие сама , мать спортсменки Алсу Валиева, фигуристка , тренер и хореограф .

Тренер Этери Тутберидзе на слушаниях не присутствовала. Она дала показания Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в письменном виде.

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.