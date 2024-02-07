Мама Валиевой Алсу, Евгения Тарасова и Глейхенгауз участвовали в слушаниях по делу Камилы, Тутберидзе – нет

Теги сборная России допинг CAS женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Стало известно, кто участвовал в слушаниях по делу Камилы Валиевой в CAS.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки.

Со стороны Валиевой в слушаниях принимали участие сама Камила, мать спортсменки Алсу Валиева, фигуристка Евгения Тарасова, тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Тренер Этери Тутберидзе на слушаниях не присутствовала. Она дала показания Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в письменном виде.

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

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63 комментария
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Сначала ты отказываешься участвовать в процессе, а потом после вынесения приговора твоей спортсменке, пишешь издевательски слезливый и жалостливый пост, как хочешь во всем разобраться и вопрошаешь: а Камилу вообще защищали?!
Я в а*уе //
+43
-2
+41
А зачем это уважаемому тренеру участвовать в таких процессах? Вдруг вопросы неудобные зададут? А так действительно, ничего не знаю, мимо проходила
+31
-4
+27
Почему ни один врач не участвовал, дед, тренер?
+17
0
+17
Ответ RMandYNWA
Сначала ты отказываешься участвовать в процессе, а потом после вынесения приговора твоей спортсменке, пишешь издевательски слезливый и жалостливый пост, как хочешь во всем разобраться и вопрошаешь: а Камилу вообще защищали?! Я в а*уе //
Белое пальто во всей красе
+13
-1
+12
Ответ imaxim
А зачем это уважаемому тренеру участвовать в таких процессах? Вдруг вопросы неудобные зададут? А так действительно, ничего не знаю, мимо проходила
А потом удивляться, что берут за основу ее интервью Познеру
+11
-1
+10
Действительно, зачем защищать свою спортсменку)

Проще сказать, что ты ничего не знаешь, прием лекарств не контролируешь и вообще не при делах
+8
0
+8
А Тарасова почему?
+7
0
+7
Ответ RMandYNWA
Сначала ты отказываешься участвовать в процессе, а потом после вынесения приговора твоей спортсменке, пишешь издевательски слезливый и жалостливый пост, как хочешь во всем разобраться и вопрошаешь: а Камилу вообще защищали?! Я в а*уе //
Ну вот так вот. Розовые пони же все равно съедят и эту ерунду от мадам.

Боже, это все, что надо знать о Тут-зе: когда девочек медалят, она первая бежит с ними фотографии делать и ордена получать. А когда девочка в такую лужу села, она и не подумает к ней на помощь прилететь.

Все на словах. Ужасный человек.
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Какая прелесть ))
И у этой женщины ещё хватило наглости задавать вопрос - кто защищал Валиеву ?
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Главный виновник в допинговой истории на слушания не явился
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И снова удивительное рядом. Тутберидзе показательно открестилась от Камилы в Пекине.

И вообще, имейте совесть, у неё работа, разные девочки (и худые, и не очень), дочка с мужем, собачка, опять же, её гулять надо. Где найти время? Какая Валиева? Какие показания?

Побойтесь бога!

И так ясно, чьё пальто самое сияющее!
+9
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+6
А чего это не поддержала самую одаренную свою фигуристку?
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+6
Очень интересно. Женя Тарасова принимала участие, а непосредственный тренер(читай педагог) несовершеннолетней спортсменки-нет
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А потом удивляемся, почему "проклятый запад" так долго тянул с решением. А они даже "деда" не смогли вытащить на слушания.
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Чем дальше развертывается это дело, тем больше неприятных сюрпризов...
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Охренеть.
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Кто то удивляется этому? Разве она не вела себя так же с остальными своими девочками. Как какая проблема, сразу она не причем
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Как вообще можно было выдвигать версию деда без показаний деда в суде?
Как вообще можно было допустить, что есть версия, что деда вообще не существует?
Даже если это отец бывшего, неужели нельзя сделать возможное и невозможное, когда на кону карьера дочери и не привести его как свидетеля?
Чеки на таблетки, еще что там могло быть?

Почему от главных действующих лиц - врачей и тренера только письменные бумажки, а не личное присутствие?

Сотскову за липовую справку на 10 лет отстранили, так за липового деда 4 года может и не так много 🤔
+5
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А врачи?
+4
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+3
Не царское это дело…
+3
0
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Ответ RusVector
А Тарасова почему?
Походу не умеет говорить «нет»
+3
0
+3
Глейх удивил, единственный участвовал, даже Дудаков ничего не сделал и не дал комментарий. Хотя казалось, что на ОИ он угарал при объявлении оценок, но тут всё как-то в другую сторону поворачивается
+3
-1
+2
Тренер самоустранилась - Афигеть!
+3
-1
+2
Тутберидзе очень интересно свою самую талантливую спортсменку защищала.
+2
0
+2
Ответ Мороженко
Почему ни один врач не участвовал, дед, тренер?
Выдуманным друзьям, в том числе и дедам, сложно участвовать в процессах.
+2
0
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Ответ Мороженко
Почему ни один врач не участвовал, дед, тренер?
Так само существование деда под сомнение поставили, какое тут участие
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Тамберидзе типо на все наплевать ?
+2
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Ответ Домоседов
Так само существование деда под сомнение поставили, какое тут участие
Да, это ещё более забавно. Зачем придумывать несуществующую версию, что бы специально подставить спортсменку?
+1
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+1
Тутберидзе даже президента кинула не явившись на награждение а тут какой-то суд.
+3
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Ответ Мороженко
Почему ни один врач не участвовал, дед, тренер?
Так не нашли деда же
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