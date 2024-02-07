Мама Валиевой Алсу, Евгения Тарасова и Глейхенгауз участвовали в слушаниях по делу Камилы, Тутберидзе – нет
Стало известно, кто участвовал в слушаниях по делу Камилы Валиевой в CAS.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки.
Со стороны Валиевой в слушаниях принимали участие сама Камила, мать спортсменки Алсу Валиева, фигуристка Евгения Тарасова, тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.
Тренер Этери Тутберидзе на слушаниях не присутствовала. Она дала показания Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в письменном виде.
Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.
Я в а*уе //
Проще сказать, что ты ничего не знаешь, прием лекарств не контролируешь и вообще не при делах
Боже, это все, что надо знать о Тут-зе: когда девочек медалят, она первая бежит с ними фотографии делать и ордена получать. А когда девочка в такую лужу села, она и не подумает к ней на помощь прилететь.
Все на словах. Ужасный человек.
И у этой женщины ещё хватило наглости задавать вопрос - кто защищал Валиеву ?
И вообще, имейте совесть, у неё работа, разные девочки (и худые, и не очень), дочка с мужем, собачка, опять же, её гулять надо. Где найти время? Какая Валиева? Какие показания?
Побойтесь бога!
И так ясно, чьё пальто самое сияющее!
Как вообще можно было допустить, что есть версия, что деда вообще не существует?
Даже если это отец бывшего, неужели нельзя сделать возможное и невозможное, когда на кону карьера дочери и не привести его как свидетеля?
Чеки на таблетки, еще что там могло быть?
Почему от главных действующих лиц - врачей и тренера только письменные бумажки, а не личное присутствие?
Сотскову за липовую справку на 10 лет отстранили, так за липового деда 4 года может и не так много 🤔