МВД России провело проверку окружения Валиевой и не установило факта склонения к использованию запрещенных веществ

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Камила Валиева Фигурное катание

МВД РФ проводило проверку персонала Камилы Валиевой по запросу РУСАДА.

Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

«Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку персонала спортсмена, которая не установила факта склонения к использованию запрещенных субстанций и методов персоналом спортсмена, о чем РУСАДА было уведомлено ответным письмом Министерства внутренних
дел», – говорится в документе. 

Сообщается, что следственный департамент РУСАДА также провел расследование в окружении тренерского штаба Тутберидзе, но не нашел нарушений.

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37 комментариев
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Кому интересны их проверки, они деда найти не смогли он же ее окружение
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Непорочное попадание. Святая дева Камила.
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Интересно, а как проходила проверка?
"- Товарищи из окружения Валиевой, вы склоняли несовершеннолетнюю спортсменку к употреблению запрещённых веществ?
- Ну что вы, нет конечно!
- Невиновны. Дело закрыто!"
+17
-3
+14
Следующий шаг - добавление (несуществующего) деда Валиевой в список топ-10 разыскиваемых ФБР
+15
-3
+12
МВД пора в розыск объявлять пропавшего деда.
+10
-2
+8
Нарушений нет, а допинг есть - парадокс.
+4
0
+4
Удивительное рядом)) А то все взяли и дружно признались..

Больше скажу: её же не к наркотикам склоняли, а к лекарственным препаратам, а это другое.
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Ёпт...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Я не верю в то, что читаю...это полный п.....получается, никто её не склонял, никто ничего не совершал противоправного, чиновники молодцы, тренеры красавцы, отношенние ни к чему не имеют, врачи красавцы, никто ей запрещенку не выписывал, сама пошла в 15 лет, смышлёная и проворная не по годам, нашла препарат, давай его жрать, ещё к тому же оказалась врушкой, придумала несуществующего деда, пыталась обвинить ни в чем не повинных организаторов чр в плохой организации, в общем не девочка, а исчадье ада
+4
-1
+3
Удивительное рядом)))как спрашивается эти ведомства уважаемые))) прикрыли глаза на то,что за несовершеннолетнюю спортсменку несет ответственность ее тренер и врач-и там априори они нЕ МОГУ быть не причастны))).
Отмойтесь лучше, решение КАС Вам в помощь,вторую проверочку организовать придется, пока американка не свалила к дочери))))
+3
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Лучше бы дедушку в розыск объявили
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Ответ Ann P
Сколько им заплатили, мне интересно, сколько это стоит в нашей стране?
Это система, все уже включено в зарплату
+3
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В Окружение ничего не нашли, а деда потеряли , хоть он с домашнего Окружения
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Никто не склонял, не принуждал, никто не виноват, виновата лишь Камила. Как же все знакомо. Крайний только один.
Куда дед подевался? Он как Кот Шредингера?
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Ответ Reggi
Интересно, а как проходила проверка? "- Товарищи из окружения Валиевой, вы склоняли несовершеннолетнюю спортсменку к употреблению запрещённых веществ? - Ну что вы, нет конечно! - Невиновны. Дело закрыто!"
Да, а как надо было. Пытать всех.
+1
0
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Напомнило сериал «Глухарь», когда стажёр Коля направил в разные ведомства запрос на поиск угнанной машины, и от каждого ведомства пришло уведомление «Не обнаружено». И тут Глухарев такой: «ты в натуре что ли поверил, что кто-то твою тачку искал?»
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Ответ Ann P
Сколько им заплатили, мне интересно, сколько это стоит в нашей стране?
Вы это на что сейчас намекаете...)))
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Ответ Антон Сватковский
Из решения формально следует, что Валиева сама захотела умышленно принять ТМЗ. Но из многих показаний следует, что она сама не всегда помнит все препараты, которые ей прописывают. Рискнула бы она сама что-то выбрать, без рекомендаций врачей? И как бы реагировала Тутберидзе на такую самодеятельность?
Ну поэтому 4 года и получила, потому что все остальные "варианты" ее же защита и опровергла
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Ответ Ann P
Сколько им заплатили, мне интересно, сколько это стоит в нашей стране?
Это ничего не стоит это один телефонный звонок
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Ответ Ann P
Сколько им заплатили, мне интересно, сколько это стоит в нашей стране?
В данном случае можно было не платить.
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Ответ lyubov61
Да, а как надо было. Пытать всех.
Ровно так же, как проводится любое следствие. По вашему это выглядит, когда подозреваемых спрашивают виновны ли они, если подозреваемые вину не признают, то их отпускают. Так вы это видите?
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мнение простого автора, без конкретных ссылок и конкретных адресатов - выглядит, как очередной "фейкомет",
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А препараты значит назначали врачи в поликлинике .Ведь 60 разных препаратов , это нешуточное дело несовершеннолетней , хоть они и разрешены , но реакция разная при совместном использование .Врач спортивный должен быть в курсе и контролировать если спортсмен выступает на мировом уровне .
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А обыски были, технику изымали?
Допросы всех свидетелей, в том числе на полиграфе, очные ставки, опознания, отпечатки пальцев, передвижения людей, геолокация их телефонов, кто кому когда звонил и писал, данные с камер видеонаблюдения, все эти оперативные мероприятия были проведены группой матерых следователей по особо важным делам?
Или пара дознавателей обошла, обзвонила, опросила персонал, а не склонял ли кто Валиеву к употреблению допинга, и все сказали нет, мы не при чем, и делу конец?
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Из решения формально следует, что Валиева сама захотела умышленно принять ТМЗ. Но из многих показаний следует, что она сама не всегда помнит все препараты, которые ей прописывают. Рискнула бы она сама что-то выбрать, без рекомендаций врачей? И как бы реагировала Тутберидзе на такую самодеятельность?
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"Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку..."
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Звучит громко
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Для галочки !
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Так-с! Фиксируем! Когда в следующий раз будут в очередной раз ругать нашу доблестную полицию, вспоминайте, что для КАС итоги расследования МВД России важны! Так такая уж плохая у нас полиция?
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истчобы
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