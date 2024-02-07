МВД России провело проверку окружения Валиевой и не установило факта склонения к использованию запрещенных веществ
МВД РФ проводило проверку персонала Камилы Валиевой по запросу РУСАДА.
Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.
«Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку персонала спортсмена, которая не установила факта склонения к использованию запрещенных субстанций и методов персоналом спортсмена, о чем РУСАДА было уведомлено ответным письмом Министерства внутренних
дел», – говорится в документе.
Сообщается, что следственный департамент РУСАДА также провел расследование в окружении тренерского штаба Тутберидзе, но не нашел нарушений.
"- Товарищи из окружения Валиевой, вы склоняли несовершеннолетнюю спортсменку к употреблению запрещённых веществ?
- Ну что вы, нет конечно!
- Невиновны. Дело закрыто!"
Больше скажу: её же не к наркотикам склоняли, а к лекарственным препаратам, а это другое.
Отмойтесь лучше, решение КАС Вам в помощь,вторую проверочку организовать придется, пока американка не свалила к дочери))))
Куда дед подевался? Он как Кот Шредингера?
Допросы всех свидетелей, в том числе на полиграфе, очные ставки, опознания, отпечатки пальцев, передвижения людей, геолокация их телефонов, кто кому когда звонил и писал, данные с камер видеонаблюдения, все эти оперативные мероприятия были проведены группой матерых следователей по особо важным делам?
Или пара дознавателей обошла, обзвонила, опросила персонал, а не склонял ли кто Валиеву к употреблению допинга, и все сказали нет, мы не при чем, и делу конец?
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Звучит громко