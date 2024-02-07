МВД России провело проверку окружения Валиевой и не установило факта склонения к использованию запрещенных веществ

МВД РФ проводило проверку персонала Камилы Валиевой по запросу РУСАДА.

Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу о нарушении антидопинговых правил .

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

«Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку персонала спортсмена, которая не установила факта склонения к использованию запрещенных субстанций и методов персоналом спортсмена, о чем было уведомлено ответным письмом Министерства внутренних

дел», – говорится в документе.

Сообщается, что следственный департамент РУСАДА также провел расследование в окружении тренерского штаба , но не нашел нарушений.