Васильев о гранте Загитовой: «Если одобрят, это возмутит людей. В это непростое время многие затянули пояса и мирно, спокойно несут бремя с трудностями, переживают все с терпением»

Дмитрий Васильев заявил, что многомилионный грант Алине Загитовой возмутит людей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса».

«Многовато. Если такое случится, то это будет прецедент для других видов спорта. Смело, очень смело. Маловероятно, что такое случится. Все остальные так же захотят. Тем более это личное шоу. Вряд ли это дело осуществимо. Хороший инфоповод сделала.

Если одобрят, то это возмутит людей. Это прямой путь, чтобы люди начали возмущаться. Не у всех все хорошо в жизни, в это непростое время многие затянули пояса и мирно, и спокойно несут это бремя с трудностями, переживают все с терпением. А тут вдруг такие просьбы. Это очень большие деньги и вряд ли это осуществимо», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0