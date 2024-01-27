Чемпионат Санкт-Петербурга. Гуменник, Лутфуллин, Ветлугин, Игнатов и Даниелян выступят с произвольными программами
28 января на чемпионате Санкт-Петербурга мужчины покажут произвольные программы.
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».
Первая разминка
1. Максим Каленчук
2. Михаил Терновский
3. Тимофей Шелковников
4. Семен Соловьев
5. Мирон Тимофеев
Вторая разминка
6. Андрей Кутовой
7. Артур Даниелян
8. Данил Федосимов
9. Александр Поветкин
10. Дмитрий Шелковников
Третья разминка
11. Михаил Полянский
12. Арсений Димитриев
13. Макар Игнатов
14. Матвей Ветлугин
15. Глеб Лутфуллин
16. Петр Гуменник
После короткой программы
1. Петр Гуменник – 98,64
2. Глеб Лутфуллин – 95,11
3. Матвей Ветлугин – 88,83
4. Макар Игнатов – 84,27
5. Арсений Димитриев – 80,14
6. Михаил Полянский – 79,33
7. Дмитрий Шелковников – 77,17
8. Александр Поветкин – 74,77
9. Данил Федосимов – 73,62
10. Артур Даниелян – 72,77
11. Андрей Кутовой – 70,92
12. Мирон Тимофеев – 70,02
13. Семен Соловьев – 69,95
14. Тимофей Шелковников – 69,06
15. Михаил Терновский – 68,07
16. Максим Каленчук – 63,56