Чемпионат Санкт-Петербурга. Гуменник, Лутфуллин, Ветлугин, Игнатов и Даниелян выступят с произвольными программами

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Макар Игнатов Артур Даниелян Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Андрей Кутовой Михаил Полянский Семен Соловьев Данил Федосимов чемпионат Санкт-Петербурга Дмитрий Шелковников Михаил Терновский Арсений Димитриев Александр Поветкин Тимофей Шелковников Мирон Тимофеев Фигурное катание

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга мужчины покажут произвольные программы.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».

Первая разминка 

1. Максим Каленчук

2. Михаил Терновский 

3. Тимофей Шелковников

4. Семен Соловьев

5. Мирон Тимофеев

Вторая разминка

6. Андрей Кутовой

7. Артур Даниелян

8. Данил Федосимов

9. Александр Поветкин

10. Дмитрий Шелковников

Третья разминка

11. Михаил Полянский 

12. Арсений Димитриев

13. Макар Игнатов

14. Матвей Ветлугин

15. Глеб Лутфуллин

16. Петр Гуменник

После короткой программы

1. Петр Гуменник – 98,64

2. Глеб Лутфуллин – 95,11

3. Матвей Ветлугин – 88,83

4. Макар Игнатов – 84,27

5. Арсений Димитриев – 80,14

6. Михаил Полянский – 79,33

7. Дмитрий Шелковников – 77,17

8. Александр Поветкин – 74,77

9. Данил Федосимов – 73,62

10. Артур Даниелян – 72,77

11. Андрей Кутовой – 70,92

12. Мирон Тимофеев – 70,02

13. Семен Соловьев – 69,95

14. Тимофей Шелковников – 69,06

15. Михаил Терновский – 68,07

16. Максим Каленчук – 63,56

4 комментария
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Ребятам всем удачи!
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Очень нравится ПП Гуменника,он в ней очень гармоничен
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Глебушка, давай) удачи)
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Парням успешного проката ПП ! Пете исполнить всё в лучшем виде с математической точностью. Удачи !
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