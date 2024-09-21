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Фото
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«Банька-парилка». Алина Загитова показала фото с отдыха

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото с отдыха.

Фигуристка посетила банный комплекс.

«Банька-парилка», – подписала она снимки в инстаграме.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алины Загитовой
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