Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре
19-21 сентября в Анкаре пройдет четвертый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
4-й этап
Анкара, Турция
19 сентября, четверг
Девушки, короткая программа
10:30
Пары, короткая программа
15:45
Юноши, короткая программа
18:15
20 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
10:30
Пары, произвольная программа
13:45
Девушки, произвольная программа
16:35
21 сентября, суббота
Юноши, произвольная программа
11:00
Танцы на льду, произвольный танец
15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU. Полный список участников можно посмотреть здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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