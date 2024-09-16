Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

19-21 сентября в Анкаре пройдет четвертый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

19 сентября, четверг

Девушки, короткая программа

10:30

Пары, короткая программа

15:45

Юноши, короткая программа

18:15

20 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

10:30

Пары, произвольная программа

13:45

Девушки, произвольная программа

16:35

21 сентября, суббота

Юноши, произвольная программа

11:00

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU . Полный список участников можно посмотреть здесь .