Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
ISU Challenger
Оберстдорф, Германия
Расписание
19 сентября, четверг
Мужчины, короткая программа
15:00
Женщины, короткая программа
Следующим запуском (время объявят позже)
Пары, короткая программа
Следующим запуском (время объявят позже)
20 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
15:00
Мужчины, произвольная программа
Следующим запуском (время объявят позже)
Пары, произвольная программа
Следующим запуском (время объявят позже)
21 сентября, суббота
Женщины, произвольная программа
12:00
Танцы на льду, произвольный танец
Следующим запуском (время объявят позже)
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Возможны изменения в программе соревнований.
Участники
Женщины: Изабо Левито (США), Хана Йошида, Моне Чиба (обе – Япония), Кимми Репонд (Швейцария), Маделин Скизас (Канада), Элис Лин-Грейси (США).
Мужчины: Чха Чжун Хван (Южная Корея), Сота Ямамото (Япония), Денис Васильев (Латвия), Габриэле Франджипани (Италия), Никита Старостин (Германия), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США).
Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада).
Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).
Полный список участников – на сайте ISU.
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