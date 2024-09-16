  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин

19-21 сентября в Оберстдорфе пройдет Nebelhorn Trophy по фигурному катанию.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Расписание

19 сентября, четверг

Мужчины, короткая программа

15:00

Женщины, короткая программа

Следующим запуском (время объявят позже)

Пары, короткая программа

Следующим запуском (время объявят позже)

20 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

Мужчины, произвольная программа

Следующим запуском (время объявят позже)

Пары, произвольная программа

Следующим запуском (время объявят позже)

21 сентября, суббота

Женщины, произвольная программа

12:00

Танцы на льду, произвольный танец

Следующим запуском (время объявят позже)

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Возможны изменения в программе соревнований.

Участники

Женщины: Изабо Левито (США), Хана Йошида, Моне Чиба (обе – Япония), Кимми Репонд (Швейцария), Маделин Скизас (Канада), Элис Лин-Грейси (США).

Мужчины: Чха Чжун Хван (Южная Корея), Сота Ямамото (Япония), Денис Васильев (Латвия), Габриэле Франджипани (Италия), Никита Старостин (Германия), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада).

Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).

Полный список участников – на сайте ISU.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
танцы на льду
Nebelhorn Trophy
пары
мужское катание
женское катание
logoISU Challenger
расписание турниров
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющенко о сыне: «Саша освоил все тройные прыжки. Он прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, по 1-му спортивному разряду»
321 минуту назад
Плющенко о Муравьевой: «За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. Программы сложные – чтобы накатать их, нужно время»
1529 минут назад
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре
46 минут назад
Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»
8757 минут назад
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартовал в августе, взрослый начнется в октябре, ЧМ пройдет в марте
33сегодня, 07:31
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
179сегодня, 07:31
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 06:50
Александр Галлямов: «Мне интересно вести соцсети. Делаю это для себя, я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня»
8сегодня, 06:50
Инна Гончаренко: «Очень люблю наполненные энергией и куражом программы Кондратюка. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение зрителям»
11сегодня, 06:31
Бестемьянова об отстранении российских фигуристов: «Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом»
5сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
1вчера, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
4вчера, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
вчера, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
вчера, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
1вчера, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
14 сентября, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47