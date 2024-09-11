Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри
С 13 по 15 сентября пройдет турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
13 сентября, пятница
Женщины, короткая программа
13:15
Мужчины, короткая программа
16:30
14 сентября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13:00
Пары, короткая программа
15:30
Женщины, произвольная программа
17:30
15 сентября, воскресенье
Пары, произвольная программа
13:45
Мужчины, произвольная программа
16:00
Танцы на льду, произвольный танец
20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Список участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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