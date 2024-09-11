Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри

С 13 по 15 сентября пройдет турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.

ISU Challenger Lombardia Trophy Бергамо, Италия 13 сентября, пятница Женщины, короткая программа 13:15 Мужчины, короткая программа 16:30 14 сентября, суббота Танцы на льду, ритм-танец 13:00 Пары, короткая программа 15:30 Женщины, произвольная программа 17:30 15 сентября, воскресенье Пары, произвольная программа 13:45 Мужчины, произвольная программа 16:00 Танцы на льду, произвольный танец 20:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Список участников – здесь .