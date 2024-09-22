«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу

Вы, конечно, привыкли, что фигурный бомонд неохотно говорит о сменивших гражданство (а если уж говорит, то сухо, апатично, порой и по-хамски).

Доходит до абсурда.

Накануне отличился Илья Авербух , которого попросили оценить результат Софьи Самоделкиной на юниорском Гран-при в Анкаре (4-е место). Для нее это международный дебют под новым флагом – в России она не выступала с весны 2023-го.

Но Авербух демонстративно стер фигуристку из памяти: «Мне неинтересно говорить про Софью Самоделкину. Это несерьезная тема. Кому вообще есть дело до нее?! Кто это такая?»

Кстати, в мае этого года он был мягче, что-то помнил , но плохо: «Я не знаю, в какой форме сейчас находится Софья Самоделкина, потому что уже два года ее никто не видел на льду. Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются».

Ладно, Илья забыл, а мы нет.

Откуда это фото? С шоу Авербуха – Софья выступала минимум в трех его проектах: 1) юбилей Татьяны Тарасовой; 2) 80-летие прорыва блокады Ленинграда; 3) «Письма любви».

Причем в последний раз – в сентябре 2023-го. Авербух уверяет, что никто не видел Самоделкину два года? Видимо, на своем шоу он ее тоже не заметил.

А те самые два года назад Авербух вполне следил за карьерой Софьи и радовался ее успехам: «Очень рад за Самоделкину, видна работа Светы Соколовской, которая мне очень импонирует. Когда Софья пришла, получила очень сложную травму, ее практически с нуля восстанавливали».

Разумеется, Авербух не одинок в таком отношении к уходящим спортсменам.

Татьяна Тарасова Софью помнит, но не проявляет к ней интереса : «К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка – кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша.

Результаты Самоделкиной лично мне неинтересны. Не знаю, был ли ей смысл уходить, если она даже на пьедестал не попала. Это было ее решение. Каждый человек в своей жизни делает то, что хочет».

Ну, а Александр Жулин категоричен :

– Как вам перспективы Самоделкиной в фигурном катании?

– Никак.

– Почему?

– Ни о чем. Поезд ушел.

Тактика знакома: либо напускное безразличие, либо грубость. Смена флага и выход из системы – гарантия, что фигурист попадет под молотки бомонда.

Даже если до этого были комплименты и сопереживания.

В материале использованы цитаты Sport24, Р-Спорт, ТАСС, «Матч-ТВ».

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Самоделкина в 17 лет против 14-летних – так ISU видит юниорское катание

Фото: Dmitry Golubovich, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press ; instagram.com/iheartjanny_fsphotos ; РИА Новости /Екатерина Лызлова