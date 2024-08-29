Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»

Евгения Медведева пригласит футболиста Константина Тюкавина на свое ледовое шоу

15 ноября в Москве пройдет шоу, приуроченное к 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию. О возможном участии ранее высказывался игрок «Динамо» Тюкавин.

«Пока что лично не разговаривали. Я с удовольствием буду рада видеть его на моем шоу в роли зрителя.

Думаю, что Костя немного не понял, в каком формате, потому что это все-таки лед. Для того чтобы встать на коньки и стать участником, есть специальные телевизионные проекты.

Костю я буду очень рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола, пускай просто смотрит с удовольствием», – сказала Медведева .