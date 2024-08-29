Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
Евгения Медведева пригласит футболиста Константина Тюкавина на свое ледовое шоу
15 ноября в Москве пройдет шоу, приуроченное к 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию. О возможном участии ранее высказывался игрок «Динамо» Тюкавин.
«Пока что лично не разговаривали. Я с удовольствием буду рада видеть его на моем шоу в роли зрителя.
Думаю, что Костя немного не понял, в каком формате, потому что это все-таки лед. Для того чтобы встать на коньки и стать участником, есть специальные телевизионные проекты.
Костю я буду очень рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола, пускай просто смотрит с удовольствием», – сказала Медведева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости