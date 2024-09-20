Зачем Самоделкиной в 17 лет старты среди 14-летних? Чтобы хотя бы попытаться

Софья Самоделкина провела первый международный турнир под флагом Казахстана.

Впечатления неоднозначные.

1. Три года назад Самоделкина дебютировала в юниорской серии Гран-при. Тогда все было по-другому: возраст (14 лет), страна (Россия) и результаты (на обоих этапах – за 200 баллов).

Теперь Софья совсем другая – уже преодолела взрослые российские старты, ушла от трех тренеров, но нашла мотивацию и возможность кататься дальше. Правда, пока нет ни четверных, которые прыгала раньше, ни легкости, ни скорости.

Хотя кое-что не поменялось – и это отчасти удивительно: после колоссального опыта во взрослых Софья вернулась на юниорские старты.

2. В юниорской серии Гран-при могут соревноваться девушки с 13 до 19 лет. Но во взрослые стремятся как можно раньше: Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Анна Щербакова – все уходили из юниоров в 15 лет.

Международный союз конькобежцев (ISU) поднял возрастной ценз, этот сезон – первый, в котором фигуристки могут переходить лишь в 17 лет. Впрочем, это правило в любом случае не распространялось на Самоделкину: 17 лет ей исполнилось еще в феврале, до пограничной даты – 1 июля.

Но ее присутствие на ЮГП показательно: именно к такому юниорскому катанию, видимо, и стремилось ISU. Хотя рядом с 14-летними девушками Самоделкина смотрится слишком взросло.

3. Зачем же Софье юниорские старты? С одной стороны, даже тут ей сложно – на этапе в Анкаре лишь 4-е место, и это уже относительный успех. Вряд ли отставание от лидеров юниорского катания поможет Самоделкиной обрести уверенность.

С другой стороны, тут куда меньше внимания, чем на взрослых турнирах – камерная обстановка, пустые трибуны, соперницы без громких титулов. Возможно, так Самоделкиной спокойнее. Возможно, так спокойнее и федерации Казахстана. Ведь их ставка на Софью, которая заметно растеряла форму, – риск.

4. Произвольная программа далась Самоделкиной непросто. Смазала приземление на первом же прыжке – тройном флипе, вытянула лишь один каскад три-три (хотя все поставила во вторую половину).

Но на льду Софья смотрелась увереннее, чем в короткой. Не было неуместного заигрывания с судьями, Самоделкина лучше попадала в музыку, да и за прыжки боролась, хоть и получились они с трудом.

К слову, произвольная в Анкаре – не та, которую Софье поставили в «Ангелах Плющенко». Еще летом на чемпионате Казахстана Самоделкина катала под Je suis malade Лары Фабиан, а на Гран-при показала новую постановку – под Ave Maria. Эту мелодию Софья уже брала у Светланы Соколовской в сезоне-2022/23, но теперь это не микс разных исполнителей, а версия Димаша Кудайбергена.

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5. За прокат Самоделкина получила 117,44 балла. На космические 24,19 балла меньше, чем три года назад на дебютном Гран-при. Сумма тоже скромная – 174,58 против 202,39 в 2021-м.

А вот по местам Софья почти не потеряла. Тогда, на юниорском Гран-при в Красноярске, заняла третье место вслед за Софьей Акатьевой и Анастасией Зининой.

В этот раз в Анкаре Самоделкина – 4-я. Удивительно, но даже в 2021-м с нынешними скромными баллами она не затерялась бы – была 6-й.

В топ-6 Софья самая возрастная (в феврале – уже 18), а призерам от 14 до 16 лет.

Форма, квады и результаты еще могут прийти – это вопрос времени и самоотдачи.

Важнее то, что Самоделкина ответила на другой вопрос: зачем заниматься фигурнокатательным даунгрейдом, возвращаться в юниоры и менять сборную? Чтобы хотя бы попытаться.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Итоговое положение

1. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 198,63

2. Ами Накаи (Япония) – 191,61

3. Стефания Гладки (Франция) – 182,32

4. Софья Самоделкина (Казахстан) – 174,58

5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 170,96

6. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 162,92

Произвольная программа

1. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 133,91

2. Ами Накаи (Япония) – 125,39

3. Стефания Гладки (Франция) – 121,90

4. Софья Самоделкина (Казахстан) – 117,44

5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 111,03

6. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 105,62

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press