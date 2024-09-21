  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
19

Татьяна Тарасова: «Результаты Самоделкиной мне лично неинтересны. Она больше не наша спортсменка»

Татьяна Тарасова заявила, что результаты Самоделкиной ее не интересуют.

Фигуристка Софья Самоделкина перешла из России в Казахстан. На первом международном старте – этапе Гран-при среди юниоров в Турции – она заняла 4-е место, набрав 174,58 балла. 

«К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка – кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша.

Результаты Самоделкиной лично мне неинтересны. Не знаю, был ли ей смысл уходить, если она даже на пьедестал не попала. Это было ее решение. Каждый человек в своей жизни делает то, что хочет», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Самоделкина в 17 лет против 14-летних – так ISU видит юниорское катание

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoсборная Казахстана
женское катание
logoГран-при среди юниоров
logoСофья Самоделкина
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Первенство Московской области. Костылева, Лезина, Рубцова и Асташенкова выступят с произвольными программами
12624 минуты назадLive
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Зингас и Колесник, Смарт и Дик представят произвольные танцы
229 минут назадLive
Репонд о 6-м месте на Nebelhorn Trophy: «Рада, что произвольная программа получилась лучше, чем короткая. Но сегодня было много мелких ошибок»
31 минуту назад
Йошида о прокате произвольной программы: «Жаль, что не получился последний лутц. Не люблю «бабочки», мне больше нравится падать»
147 минут назад
Жулин о выступлении Самоделкиной на Гран-при среди юниоров: «Ни о чем. Поезд ушел»
35сегодня, 13:23
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 13:15
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси победила, Левито – 2-я, Йошида – 3-я, Чиба – 4-я, Репонд – 6-я
49сегодня, 13:09
Хана Йошида прыгнула тройной аксель в произвольной программе на Nebelhorn Trophy
4сегодня, 12:42Видео
Аделия Петросян исполнила тройной аксель на открытии соревнований «Битва школ»
15сегодня, 12:34Видео
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Гримм и Савицкий, Абоян и Веселухин, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы
сегодня, 11:57Live
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
3сегодня, 11:09
Первенство Московской области. Игнатов, Попов, Тимофей и Дмитрий Шелковниковы выступят с произвольными программами
34сегодня, 06:12
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
719 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44