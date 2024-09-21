Татьяна Тарасова: «Результаты Самоделкиной мне лично неинтересны. Она больше не наша спортсменка»

Татьяна Тарасова заявила, что результаты Самоделкиной ее не интересуют.

Фигуристка Софья Самоделкина перешла из России в Казахстан. На первом международном старте – этапе Гран-при среди юниоров в Турции – она заняла 4-е место, набрав 174,58 балла.

«К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка – кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша.

Результаты Самоделкиной лично мне неинтересны. Не знаю, был ли ей смысл уходить, если она даже на пьедестал не попала. Это было ее решение. Каждый человек в своей жизни делает то, что хочет», – сказала заслуженный тренер СССР.

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