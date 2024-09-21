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Жулин о выступлении Самоделкиной на Гран-при среди юниоров: «Ни о чем. Поезд ушел»

Жулин считает, что у Софьи Самоделкиной нет перспектив на международных стартах.

Фигуристка, перешедшая из России в Казахстан, заняла 4-е место на этапе Гран-при среди юниоров в Турции.

– Как вам перспективы Самоделкиной в фигурном катании?

– Никак.

– Почему?

– Ни о чем. Поезд ушел, – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин. 

Самоделкина в 17 лет против 14-летних – так ISU видит юниорское катание

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Жулин
logoсборная Казахстана
женское катание
logoСофья Самоделкина
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