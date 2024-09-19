Коган о контрольных прокатах: «Мы удовлетворены тем, что увидели. Каждый спортсмен исполнял то, что может на данный момент и то, в чем был уверен»

Александр Коган заявил, что ФФККР удовлетворена контрольными прокатами сборной.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Понимаете, у прокатов разные задачи. Когда они были перед участием в международных Гран-при, мы смотрели уровень готовности спортсменов к выступлению, допустим, через две недели в этапах.

В нынешних прокатах главное, что нам надо было посмотреть – это те программы, которые спортсмены представили. Не только нужно было прыгнуть, это не было такой задачей, каждый спортсмен исполнял то, что может на данный момент и то, в чем он был уверен.

Невозможно раскрыть идею постановки и идти все время на риск, не говоря уже о том, что до наших этапов Гран-при еще больше месяца.

В принципе, мы удовлетворены тем, что увидели. Мы увидели достаточно сложные программы как у мальчиков, так и у некоторых девушек. Мы понимаем, в чем проблема у тех или иных спортсменов.

Мы увидели хорошие, достаточно сложные программы в парном катании. Увидели значительное увеличение танцевальных дуэтов, которые смогли показать интересные программы.

Я считаю, что в принципе, в целом, мы удовлетворены прокатами», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России.

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