Гербольдт считает, что Самоделкина подтверждает уровень российских фигуристок.

Сегодня Софья Самоделкина , ранее перешедшая из России в Казахстан, заняла 4-е место на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре. Она набрала 174,58 балла по сумме программ, а победу одержала кореянка Ю Сон Ким (198,63).

«Думаю, перерыва у Самоделкиной на самом деле особо не было, так как она тренировалась все эти два года. Тренировки она не прекращала, так что не назвала бы это двухлетним перерывом.

А то, что наши девушки лучшие в мире – тоже ни для кого не секрет. Поэтому, на мой взгляд, она просто это подтверждает. Хотелось бы, чтобы всех наших фигуристок скорее уже допустили», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт .