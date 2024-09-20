«Наши девушки лучшие в мире – ни для кого не секрет. Самоделкина просто это подтверждает». Гербольдт о фигуристке
Гербольдт считает, что Самоделкина подтверждает уровень российских фигуристок.
Сегодня Софья Самоделкина, ранее перешедшая из России в Казахстан, заняла 4-е место на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре. Она набрала 174,58 балла по сумме программ, а победу одержала кореянка Ю Сон Ким (198,63).
«Думаю, перерыва у Самоделкиной на самом деле особо не было, так как она тренировалась все эти два года. Тренировки она не прекращала, так что не назвала бы это двухлетним перерывом.
А то, что наши девушки лучшие в мире – тоже ни для кого не секрет. Поэтому, на мой взгляд, она просто это подтверждает. Хотелось бы, чтобы всех наших фигуристок скорее уже допустили», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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