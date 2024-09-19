Самоделкина с мировой премьерой за Казахстан: еле пробилась в десятку при пустых трибунах

Софья Самоделкина вернулась на международные турниры: после смены тренеров и переезда в Казахстан выступила на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

Для нее это первый старт за 1,5 года, если не считать летнего чемпионата Казахстана, но там была совсем уж разминка. А уже если говорить про международные, то там Софья в последний раз появлялась в 2021-м – на том же юниорском Гран-при, еще за Россию.

Вернуться на юниорский Гран-при через три года после предыдущего выхода: интересно, бывало ли такое раньше?

● Вообще, у Софьи получился занятный парадокс – 1, 5 года назад она каталась в России по взрослым, а после паузы вернулась на мировой уровень юниоркой. Хотя возрастной ценз позволяет – 17 ей исполнилось в феврале.

Еще летом Самоделкина тренировалась у Евгения Плющенко, который уже проектировал совместные победы: «Планы грандиозные, она тренируется хорошо, поставила задачу войти в топ. В дальнейшем планирую с ней ездить на соревнования», – это слова Евгения из июля-2024.

Но в сентябре Самоделкина ушла из «Ангелов» и окончательно перебралась в Казахстан.

● Причем с этим переходом непонятная картина: все стороны не могут сойтись в одном мнении и только запутывают.

Самоделкина говорит, что Федерация фигурного катания Астаны поставила ее перед фактом. Главный тренер сборной Казахстана уверена, что решение принимали и Софья, и федерация. Плющенко считает, что переход готовили давно и что вышло очень некрасиво: «Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят».

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

● Но вот первый заграничный турнир – к этапу в Анкаре Самоделкина готовилась в Казахстане.

Вот так выглядит арена Ümitköy Sports Complex на юниорском Гран-при – с разметкой для хоккея и керлинга на льду. Зрителей совсем мало.

Самоделкина вышла в пятой разминке – после главного фаворита японки Ами Накаи. У них всего год разница в возрасте, но Софья на фоне японки выглядит значительно старше.

На летнем чемпионате Казахстана у Самоделкиной мало что получилось – упала с тройного лутца и осталась без каскада, да и в целом выглядела тяжеловато.

Что окружало дебют Самоделкиной за Казахстан: туман надо льдом, исчезнувший титул и камбэк в юниоры

В Анкаре уже лучше – все прыжки (тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип) удались, но вот скорости все равно не хватает. Может, такая иллюзия из-за необычной съемки – камера слишком близко к фигуристкам, но, похоже, что дело не только в этом.

Заигрывание с судьями у бортика (тренд последних сезонов) – на месте.

Вращение точно не зашло, его отминусовали по GOE.

В КиКе Самоделкина улыбалась и что-то активно показывала жестами тренеру.

● Но потом появились оценки – и Софья приуныла.

57,14 – это на 6 баллов лучше, чем на чемпионате Казахстана, но вряд ли Самоделкина рассчитывала на такое. И это всего лишь 8-е место в Анкаре – почти в 10 баллах от Накаи.

Ниже всего просели компоненты – только здесь Софья проиграла японке почти 6 баллов, а ведь Накаи тоже и близко не Косторная. Пока впереди даже Ю-Фэнь Тсай из Тайваня – она на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров еле прошла в произвольную.

В июле Самоделкиной мешала травма голеностопа, есть ли проблемы сейчас – непонятно. Но для дебюта, пусть даже спустя 1,5 года, блекло.

● Сейчас тренером Софьи значится президент Федерации фигурного катания Астаны Эльмира Турганова, но впереди ее ждет октябрьская стажировка у Рафаэля Арутюняна – от этого выезда будет многое зависеть.

Плохая форма для Арутюняна не проблема, главное – желание работать. Есть ли оно у Самоделкиной?

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Девушки

Короткая программа

1. Ами Накаи (Япония) – 66,22

2. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 64,72

3. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 63,34

4. Меган Вудли (Канада) – 62,28

5. Стефания Гладки (Франция) – 60,42

6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 59,93

7. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) – 57,51

8. Софья Самоделкина (Казахстан) – 57,14