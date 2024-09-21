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Фигуристка Ташлерова: «Мне попалась статья из российского издания, где сравнивали меня и Диану Дэвис. Приятного было мало, меня это надломило»

Фигуристка Ташлерова рассказала, что статья в российском издании надломила ее.

«Летом у меня случился кризис со здоровьем – в первую очередь, психологическим. Я столкнулась с расстройством пищевого поведения и сейчас понимаю, что молчать о таком неправильно.

Все началось 4 года назад, когда умер мой папа. Это было невыносимо, и от стресса я почти перестала есть. Не то чтобы я делала это специально, просто депрессия не выбирает, куда тебя ударить. Первые сложности с едой появились именно тогда.

А в прошлом году мне попалась статья – огромный материал российского издания, где сравнивали меня и Диану Дэвис. Тогда на турнире в Братиславе мы с Филиппом уступили им с Глебом Смолкиным.

В статье рассуждали, что важнее – силовое катание или красота, и было очевидно, что «красота» – это не про меня. Еще там было про мой лишний вес и про то, что как фигуристка я сильно переоценена. В общем, приятного мало. 

Я стала получать личные сообщения в соцсетях. «Тебе надо похудеть», «корова на льду», «бедный парень, она сломает ему спину», – читаешь такое, и руки опускаются. Причем пишут с анонимных аккаунтов – открыто сказать это у людей из интернета смелости не хватает.

Меня это надломило. Я стала думать, что надо завязывать с фигурным катанием, в голову лезли самые разные мысли. Весь сезон прошел как на качелях: меня сильно мотало эмоционально.

И вот весной я поняла: хватит, так больше нельзя, я устала быть постоянно несчастной. Самое ужасное, что я ведь не одна сталкиваюсь с такими чувствами – у меня много знакомых в фигурном катании, которые проходят через то же самое, но стесняются об этом говорить.

У нас такой спорт, что все привыкли видеть блестящую обертку: милых девочек с праздничным макияжем и в красивых нарядах. А еще эти девочки всегда улыбаются. И никто не подозревает, что скрывается за этой витриной.

Я пока не готова говорить максимально откровенно о том, что я пережила. Но я точно распрощалась с розовыми очками и стала куда более трезво смотреть на жизнь и на наш вид спорта.

Да, я не соответствую стандарту классической фигуристки: не вешу 40 килограммов, не компактная и не миниатюрная. Но я это приняла: я такая – другой быть не могу.

Я начала работу с психологом, который специализируется на проблеме расстройства пищевого поведения.

Мне гораздо лучше, но главное: я поняла, что здоровье превыше всего. Сейчас я заново учусь любить свое тело, свои ноги, свою фигуру», – рассказала чешская фигуристка Натали Ташлерова корреспонденту Sports Майе Багрянцевой. 

«Я больше не стесняюсь своего тела». Монолог фигуристки, которую надломила статья на русском

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
танцы на льду
logoсборная Чехии
logoДиана Дэвис
Натали Ташлерова
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