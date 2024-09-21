«Я больше не стесняюсь своего тела». Монолог фигуристки, которую надломила статья на русском

Фигурный сезон разгоняется, и тема веса / расстройства пищевого поведения (РПП) по-прежнему актуальна в этом спорте.

На Nebelhorn Trophy в Германии слово неожиданно взяла Натали Ташлерова , которая вместе с братом Филиппом выступает в танцах на льду за Чехию.

Специалисты признают: по владению коньком Ташлерова – топ-уровень. Пожалуй, после ухода американки Мэдисон Хаббелл равных Натали в скольжении нет.

Но это не спасает чешку от травли: ее регулярно (и грубо) упрекают за особенности фигуры, и, кажется, даже судьи придерживают им с братом оценки по этой же причине.

После ритм-танца в Оберсдорфе Натали не выдержала и рассказала Майе Багрянцевой, к какой беде привела такая критика. Это очень откровенный и важный монолог – не только про Ташлерову, но и про сегодняшнюю фигурку в целом.

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«Летом у меня случился кризис со здоровьем – в первую очередь, психологическим. Я столкнулась с расстройством пищевого поведения и сейчас понимаю, что молчать о таком неправильно.

Все началось 4 года назад, когда умер мой папа . Это было невыносимо, и от стресса я почти перестала есть. Не то чтобы я делала это специально, просто депрессия не выбирает, куда тебя ударить . Первые сложности с едой появились именно тогда.

А в прошлом году мне попалась статья – огромный материал российского издания, где сравнивали меня и Диану Дэвис. Тогда на турнире в Братиславе мы с Филиппом уступили им с Глебом Смолкиным.

В статье рассуждали, что важнее – силовое катание или красота, и было очевидно, что «красота» – это не про меня . Еще там было про мой лишний вес и про то, что как фигуристка я сильно переоценена. В общем, приятного мало.

Я стала получать личные сообщения в соцсетях. «Тебе надо похудеть», «корова на льду», «бедный парень, она сломает ему спину» , – читаешь такое, и руки опускаются. Причем пишут с анонимных аккаунтов – открыто сказать это у людей из интернета смелости не хватает.

Меня это надломило.

Я стала думать, что надо завязывать с фигурным катанием, в голову лезли самые разные мысли. Весь сезон прошел как на качелях: меня сильно мотало эмоционально. И вот весной я поняла: хватит, так больше нельзя, я устала быть постоянно несчастной. Самое ужасное, что я ведь не одна сталкиваюсь с такими чувствами – у меня много знакомых в фигурном катании, которые проходят через то же самое, но стесняются об этом говорить .

У нас такой спорт, что все привыкли видеть блестящую обертку: милых девочек с праздничным макияжем и в красивых нарядах. А еще эти девочки всегда улыбаются. И никто не подозревает, что скрывается за этой витриной.

Я пока не готова говорить максимально откровенно о том, что я пережила. Но я точно распрощалась с розовыми очками и стала куда более трезво смотреть на жизнь и на наш вид спорта.

Да, я не соответствую стандарту классической фигуристки: не вешу 40 килограммов, не компактная и не миниатюрная. Но я это приняла : я такая – другой быть не могу. Я начала работу с психологом, который специализируется на проблеме расстройства пищевого поведения. Мне гораздо лучше, но главное: я поняла, что здоровье превыше всего.

Сейчас я заново учусь любить свое тело, свои ноги, свою фигуру. Я всегда ужасно стыдилась своих рук – что они слишком спортивные, а не женственные. В школе меня дразнили мальчишки, что мои руки толще их – а такие слова намертво откладывается в голове.

Теперь мне лучше, я даже одеваться стала по-другому. Раньше я прятала себя под одеждой: чем мешковатее, тем лучше . Да, я и сейчас люблю оверсайз, но уже выбираю его, потому что он мне нравится, а не для того, чтобы скрыть тело. Я снова ношу платья, шорты и короткие юбки – это далось мне ой как не просто.

Этим летом я впервые за несколько лет вышла на пляж в бикини – и это была настоящая победа.

Да, не все идеально – бывают дни получше, бывают такие же черные, как и раньше, но, кажется, я заново учусь быть счастливой. Я учусь заботиться о себе и стараюсь помнить, что мне есть, чем гордиться – в конце концов, я выступила на Олимпиаде, а это немало.

Впервые за долгое время на вопрос «как дела?» я могу честно ответить «отлично», а не спрятать глаза и пробормотать «нормально». Я просыпаюсь и с радостью думаю о том, что впереди тренировка. Кажется, я снова люблю фигурное катание и принимаю себя на льду такой, какая есть .

С едой тоже потихоньку налаживается. Да, работы впереди много, я двигаюсь вперед небольшими шажками, но знаю, что иду в правильном направлении. Я уже могу съесть мороженое, но пока по-прежнему осторожничаю с другими продуктами – из-за всего этого у меня накопился ворох проблем с желудком, так что тут надо действовать аккуратно.

В такие моменты очень важны люди, которые окружают. Так важно, чтобы в тебя верили – и чтобы ты могла довериться близким.

Со мной теперь работают несколько новых специалистов – и по физиотерапии, и в тренажерном зале, и от всех я чувствую столько любви и безусловного принятия. Мне не страшно открыться им и работать без оглядки на внешние установки.

Впервые в жизни я хожу в тренажерный зал для себя – чтобы быть здоровой, а не чтобы кому-то нравиться.

Я работаю над своим телом, потому что это нужно мне, а не посторонним людям. Мне всегда казалось, что как только я скину несколько килограммов, то все, наконец, оставят меня в покое. Я думала не о себе, а о том, какой меня хотят видеть окружающие .

А еще важно слышать, что ты кому-то нужен. Когда я попала в больницу во время летних сборов в Чехии, ко мне пришла Маша Казакова (фигуристка сборной Грузии – Sports). Меня госпитализировали, потому что организм не выдержал – слишком долго копились проблемы с пищеварением.

Я совсем расклеилась и была на эмоциональном дне – не понимала, как жить дальше. А Маша сказала, что это из-за меня она решила не бросать спорт после расставания с партнером. Так важно, оказывается, знать, что ты можешь кого-то вдохновлять.

Ты сразу чувствуешь себя сильнее и откуда-то появляется желание бороться.

Таким примером для меня в свое время стала американская фигуристка Кейтлин Гавайек. Она была одной из первых, кто поднял эту тему и не побоялся быть уязвимой. То, что она так откровенно рассказала, через что проходят девочки в фигурном катании, бесценно.

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А еще меня вдохновляют гимнастки. Я страшный фанат спортивной гимнастики, особенно Симоны Байлс.

В детстве я занималась гимнастикой, причем довольно серьезно – до 13 лет совмещая ее с фигурным катанием. У меня атлетический тип телосложения, и я знаю, что фигурой напоминаю гимнастку.

На днях Симона выложила фотографию новой татуировки с фразой Made in heaven («Сделана на небесах»).

Эта фраза для меня – про всех нас и про любовь к себе. Мне надо научиться ценить себя, и Байлс для меня в этом – главная ролевая модель.

У меня прекрасное, сильное тело, я больше не хочу его стесняться . Я приняла то, как выгляжу и кто такая – не без помощи специалистов.

И я хочу сказать девочкам по всему миру: не бойтесь просить помощи. Все это не шутки, ваше здоровье важнее всего на свете».

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От автора: мне показалось важным, чтобы монолог Натали вышел именно в российском издании – раз триггером в ее кризисе стала статья на русском языке.

К тому же, пример Ташлеровой не уникален: в российской фигурке с фэтшеймингом (от английского fat shaming – высмеивание и критика кого-то за полноту) сталкиваются многие. Тренеры, телекомментаторы, зрители и даже родители – недостатка в критике наши фигуристки не испытывают. Просто не все могут набраться смелости об этом рассказать – как это сделала Ташлерова.

В благодарность за откровенность хочется показать Натали, что онлайн-комментарии бывают другими – бережными и поддерживающими. Да, фигуристы часто говорят, что не читают то, что про них пишут в интернете. Но поверьте, на самом деле это удается немногим. Резкая фраза анонимного пользователя стоит им иногда долгих лет борьбы с депрессией.

Сегодня в 18:35 мск Натали Ташлерова и Филипп Ташлер выйдут на лед с новым произвольным танцем. После первого дня они занимают 4-е место.

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Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Globallook Press/Global Look Press ; East News /Daniel MIHAILESCU / AFP; instagram.com/nat_taschlerova