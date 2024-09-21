«Я больше не стесняюсь своего тела». Монолог фигуристки, которую надломила статья на русском
Фигурный сезон разгоняется, и тема веса / расстройства пищевого поведения (РПП) по-прежнему актуальна в этом спорте.
На Nebelhorn Trophy в Германии слово неожиданно взяла Натали Ташлерова, которая вместе с братом Филиппом выступает в танцах на льду за Чехию.
Специалисты признают: по владению коньком Ташлерова – топ-уровень. Пожалуй, после ухода американки Мэдисон Хаббелл равных Натали в скольжении нет.
Но это не спасает чешку от травли: ее регулярно (и грубо) упрекают за особенности фигуры, и, кажется, даже судьи придерживают им с братом оценки по этой же причине.
После ритм-танца в Оберсдорфе Натали не выдержала и рассказала Майе Багрянцевой, к какой беде привела такая критика. Это очень откровенный и важный монолог – не только про Ташлерову, но и про сегодняшнюю фигурку в целом.
***
«Летом у меня случился кризис со здоровьем – в первую очередь, психологическим. Я столкнулась с расстройством пищевого поведения и сейчас понимаю, что молчать о таком неправильно.
Все началось 4 года назад, когда умер мой папа. Это было невыносимо, и от стресса я почти перестала есть. Не то чтобы я делала это специально, просто депрессия не выбирает, куда тебя ударить. Первые сложности с едой появились именно тогда.
А в прошлом году мне попалась статья – огромный материал российского издания, где сравнивали меня и Диану Дэвис. Тогда на турнире в Братиславе мы с Филиппом уступили им с Глебом Смолкиным.
В статье рассуждали, что важнее – силовое катание или красота, и было очевидно, что «красота» – это не про меня. Еще там было про мой лишний вес и про то, что как фигуристка я сильно переоценена. В общем, приятного мало.
Я стала получать личные сообщения в соцсетях. «Тебе надо похудеть», «корова на льду», «бедный парень, она сломает ему спину», – читаешь такое, и руки опускаются. Причем пишут с анонимных аккаунтов – открыто сказать это у людей из интернета смелости не хватает.
Меня это надломило.
Я стала думать, что надо завязывать с фигурным катанием, в голову лезли самые разные мысли. Весь сезон прошел как на качелях: меня сильно мотало эмоционально. И вот весной я поняла: хватит, так больше нельзя, я устала быть постоянно несчастной. Самое ужасное, что я ведь не одна сталкиваюсь с такими чувствами – у меня много знакомых в фигурном катании, которые проходят через то же самое, но стесняются об этом говорить.
У нас такой спорт, что все привыкли видеть блестящую обертку: милых девочек с праздничным макияжем и в красивых нарядах. А еще эти девочки всегда улыбаются. И никто не подозревает, что скрывается за этой витриной.
Я пока не готова говорить максимально откровенно о том, что я пережила. Но я точно распрощалась с розовыми очками и стала куда более трезво смотреть на жизнь и на наш вид спорта.
Да, я не соответствую стандарту классической фигуристки: не вешу 40 килограммов, не компактная и не миниатюрная. Но я это приняла: я такая – другой быть не могу. Я начала работу с психологом, который специализируется на проблеме расстройства пищевого поведения. Мне гораздо лучше, но главное: я поняла, что здоровье превыше всего.
Сейчас я заново учусь любить свое тело, свои ноги, свою фигуру. Я всегда ужасно стыдилась своих рук – что они слишком спортивные, а не женственные. В школе меня дразнили мальчишки, что мои руки толще их – а такие слова намертво откладывается в голове.
Теперь мне лучше, я даже одеваться стала по-другому. Раньше я прятала себя под одеждой: чем мешковатее, тем лучше. Да, я и сейчас люблю оверсайз, но уже выбираю его, потому что он мне нравится, а не для того, чтобы скрыть тело. Я снова ношу платья, шорты и короткие юбки – это далось мне ой как не просто.
Этим летом я впервые за несколько лет вышла на пляж в бикини – и это была настоящая победа.
Да, не все идеально – бывают дни получше, бывают такие же черные, как и раньше, но, кажется, я заново учусь быть счастливой. Я учусь заботиться о себе и стараюсь помнить, что мне есть, чем гордиться – в конце концов, я выступила на Олимпиаде, а это немало.
Впервые за долгое время на вопрос «как дела?» я могу честно ответить «отлично», а не спрятать глаза и пробормотать «нормально». Я просыпаюсь и с радостью думаю о том, что впереди тренировка. Кажется, я снова люблю фигурное катание и принимаю себя на льду такой, какая есть.
С едой тоже потихоньку налаживается. Да, работы впереди много, я двигаюсь вперед небольшими шажками, но знаю, что иду в правильном направлении. Я уже могу съесть мороженое, но пока по-прежнему осторожничаю с другими продуктами – из-за всего этого у меня накопился ворох проблем с желудком, так что тут надо действовать аккуратно.
В такие моменты очень важны люди, которые окружают. Так важно, чтобы в тебя верили – и чтобы ты могла довериться близким.
Со мной теперь работают несколько новых специалистов – и по физиотерапии, и в тренажерном зале, и от всех я чувствую столько любви и безусловного принятия. Мне не страшно открыться им и работать без оглядки на внешние установки.
Впервые в жизни я хожу в тренажерный зал для себя – чтобы быть здоровой, а не чтобы кому-то нравиться.
Я работаю над своим телом, потому что это нужно мне, а не посторонним людям. Мне всегда казалось, что как только я скину несколько килограммов, то все, наконец, оставят меня в покое. Я думала не о себе, а о том, какой меня хотят видеть окружающие.
А еще важно слышать, что ты кому-то нужен. Когда я попала в больницу во время летних сборов в Чехии, ко мне пришла Маша Казакова (фигуристка сборной Грузии – Sports). Меня госпитализировали, потому что организм не выдержал – слишком долго копились проблемы с пищеварением.
Я совсем расклеилась и была на эмоциональном дне – не понимала, как жить дальше. А Маша сказала, что это из-за меня она решила не бросать спорт после расставания с партнером. Так важно, оказывается, знать, что ты можешь кого-то вдохновлять.
Ты сразу чувствуешь себя сильнее и откуда-то появляется желание бороться.
Таким примером для меня в свое время стала американская фигуристка Кейтлин Гавайек. Она была одной из первых, кто поднял эту тему и не побоялся быть уязвимой. То, что она так откровенно рассказала, через что проходят девочки в фигурном катании, бесценно.
«Тебе нужно похудеть». Фанат упрекнул фигуристку во время совместного фото 😱
А еще меня вдохновляют гимнастки. Я страшный фанат спортивной гимнастики, особенно Симоны Байлс.
В детстве я занималась гимнастикой, причем довольно серьезно – до 13 лет совмещая ее с фигурным катанием. У меня атлетический тип телосложения, и я знаю, что фигурой напоминаю гимнастку.
На днях Симона выложила фотографию новой татуировки с фразой Made in heaven («Сделана на небесах»).
Эта фраза для меня – про всех нас и про любовь к себе. Мне надо научиться ценить себя, и Байлс для меня в этом – главная ролевая модель.
У меня прекрасное, сильное тело, я больше не хочу его стесняться. Я приняла то, как выгляжу и кто такая – не без помощи специалистов.
И я хочу сказать девочкам по всему миру: не бойтесь просить помощи. Все это не шутки, ваше здоровье важнее всего на свете».
***
От автора: мне показалось важным, чтобы монолог Натали вышел именно в российском издании – раз триггером в ее кризисе стала статья на русском языке.
К тому же, пример Ташлеровой не уникален: в российской фигурке с фэтшеймингом (от английского fat shaming – высмеивание и критика кого-то за полноту) сталкиваются многие. Тренеры, телекомментаторы, зрители и даже родители – недостатка в критике наши фигуристки не испытывают. Просто не все могут набраться смелости об этом рассказать – как это сделала Ташлерова.
В благодарность за откровенность хочется показать Натали, что онлайн-комментарии бывают другими – бережными и поддерживающими. Да, фигуристы часто говорят, что не читают то, что про них пишут в интернете. Но поверьте, на самом деле это удается немногим. Резкая фраза анонимного пользователя стоит им иногда долгих лет борьбы с депрессией.
Сегодня в 18:35 мск Натали Ташлерова и Филипп Ташлер выйдут на лед с новым произвольным танцем. После первого дня они занимают 4-е место.
Больше о фигурном катании – в телеграм-канале Багрянцевой
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Globallook Press/Global Look Press; East News/Daniel MIHAILESCU / AFP; instagram.com/nat_taschlerova
"У нас такой спорт, что все привыкли видеть блестящую обертку: милых девочек с праздничным макияжем и в красивых нарядах. А еще эти девочки всегда улыбаются. И никто не подозревает, что скрывается за этой витриной." Вспомнился отрывок из фильма I, Tonya, где главная героиня у зеркала пытается отрепетировать улыбку и счастливое лицо, хотя у самой, мягко говоря, паршивое настроение и слезы текут. Просто сильнейший момент в фильме. Марго Робби - не просто красивое личико, но и еще очень хорошая актриса.
Натали -- прекрасная фигуристка с шикарным коньком. Действительно немного Мэди Хаббелл напоминает. :) Удачи ей. И, конечно, могу только посоветовать не читать советских газет до обеда. :))
У единственной среди всех наших танцорш, у всех остальных либо перевернутый треугольник, либо прямоугольник. Поэтому так выделяется.
Так то она очень худенькая, даже если она похудеет до предела, тип фигуры всё равно не изменится.
По крайней мере выдающаяся пятая точка, это единственное к чему смогли прицепиться в дуэте Лизы и Дарио, я считаю, это победа))
Тем временем Багрянцева - обвиняет в происходящем российских журналистов🤣
Вы считаете, что в балете нагрузки меньше? Ну тогда мы с вами закрыли эту тему, потому что генетику там отсекают сразу, как только зашла в академию балета и не имеет значение, какой на дворе год. Когда рядом с тобой партнер, который тебя крутит, вертит, подбрасывает, то оправдания на тоненького. Ну да мне всё равно, пусть будет боди позитивной.
Но, считаю, что тон задают журналисты. Господа, начните с себя. Увидите как все поменяется.
А если от критики она психологически ломается, то значит не надо выступать перед нами, зрителями
Но с другой стороны, если бы все «чувствительные» натуры отказывались от ФК, мы бы не видели программы того же Коляды. Или Аймоза.
Сложно это все… но Натали сильно достается, это правда. Надеюсь, они с братом все это переживут.
Попробуйте сначала найти неуважение к кому-либо, в том комментарии, на который Вы отвечали🤣
> Хейт в интернете - огромная проблема для всех. Американцев (вспомним Хавайек), европейцев, русских
Очевидно, что основную массу хейта героиня статьи получает от западной публики, здесь она неизвестна широким массам, да и соц сети тамошние заблокированы. При этом поддерживать её пришли Маша Казакова и Майя Багрянцева
Наверное, после такой поддержки тётя могла бы и осудить сегрегацию и отстранения по признаку гражданства, которое тоже наносит нехилый удар по психическому здоровью, не?😰