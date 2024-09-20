Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Зингас и Колесник, Смарт и Дик представят произвольные танцы
ISU Challenger
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
2. Афина Фэйт Робертс – Эрик Алис (Испания)
3. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)
4. Роми Малкольм – Коби Чант (Австралия)
Вторая разминка
5. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль)
6. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
7. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
8. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
Третья разминка
9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
11. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
12. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
Четвертая разминка
13. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
14. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
15. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
16. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Положение после ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,22
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 77,66
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 77,47
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,10
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 72,43
6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 68,94
7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 64,06
8. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 63,04
9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,87
10. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 61,03
11. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 60,07
12. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 53,98
13. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль) – 53,46
14. Роми Малкольм – Коби Чант (Австралия) – 47,81
15. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) – 46,98
16. Афина Фэйт Робертс – Эрик Алис (Испания) – 46,32
17. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 45,29
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