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Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Зингас и Колесник, Смарт и Дик представят произвольные танцы

21 сентября на Nebelhorn Trophy определятся победители в танцах на льду.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) 

2. Афина Фэйт Робертс – Эрик Алис (Испания)

3. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)

4. Роми Малкольм – Коби Чант (Австралия) 

Вторая разминка

5. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль)

6. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

7. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) 

8. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

Третья разминка

9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

11. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

12. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

Четвертая разминка

13. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) 

14. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 

15. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

16. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

Положение после ритм-танца

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,22

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 77,66

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 77,47

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,10

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 72,43

6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 68,94

7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 64,06

8. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 63,04

9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,87

10. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 61,03

11. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 60,07

12. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 53,98

13. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль) – 53,46

14. Роми Малкольм – Коби Чант (Австралия) – 47,81

15. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) – 46,98

16. Афина Фэйт Робертс – Эрик Алис (Испания) – 46,32

17. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 45,29

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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Мария Носовицкая
Михаил Носовицкий
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София Валь
Ангелина Кудрявцева
Илья Каранкевич
Масая Морита
Анна Симова
Кирилл Аксенов
Мария Пинчук
Никита Погорелов
Лея Доцци
Пьетро Папетти
Асаф Казимов
Саманта Риттер
Даниэль Брыкалов
Афина Фэйт Робертс
Эрик Алис
Дмитрий Кравченко
Александра Борисова
Аарон Фриман
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