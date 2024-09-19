Екатерина Боброва: «Косторная и Куница сделали колоссальный прорыв в парных элементах. Я уже не смотрю на них как на одиночников»

Боброва заявила о колоссальном прорыве Косторной и Куницы в парных элементах.

14-15 сентября Алена Косторная и Георгий Куница выступили на контрольных прокатах спортивных пар в Санкт-Петербурге. В прошедшем сезоне они заняли 9-е место на чемпионате России.

«Я вижу, какой прорыв в парных элементах они сделали. Это колоссальный, с моей точки зрения. Я уже не смотрю на них как на одиночников. Да, с поддержкой нелады были в произвольной, но неважно. И флип у Алены, она должна это прыгать, в произвольной – конечно, справилась.

В элементах, поддержках, подкрутках, выбросах – спасибо большое, потрясающе. Но там, где есть параллельные связки, у них не параллельно. Они натренировали пока только парные элементы…» – сказала в подкасте «Ход коньком» олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва .

Также Боброва назвала пару, которая больше всех впечатлила ее на контрольных прокатах.

«Самое яркое впечатление – это Бойкова/Козловский на этих прокатах. В прошлом году мы все время их сравнивали с Мишиной/Галлямовым, вели счет: 1:0, 2:1 и так далее. Если мы вдруг соберемся делать так в этом сезоне, то для меня абсолютный 1:0 в пользу Бойковой с Козловским. Во-первых, звенящая форма. Сложные элементы, красивые элементы. Очень интересные программы», – отметила Боброва.