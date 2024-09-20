Евгений Устенко: «Не строил каких-то иллюзий насчет Америки. Но когда приехал, голову не покидала мысль «бро, я фильме»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились впечатлениями от поездки в США.

Фигуристы ездили в Штаты на стажировку к Игорю Шпильбанду.

Устенко: Не строил каких-то иллюзий насчет Америки. Но когда приехал, голову не покидала мысль «бро, я фильме». То, что мы видели в кино, мы встретили в Штатах по-настоящему. А для них это обычная жизнь — одноэтажная застройка, пикапчики, грузовички. У нас редко встретишь такой «киношный» антураж. Едешь по трассе с открытым ртом.

Также мы съездили в Детройт, были в музее (видел настоящие картины Винсента ван Гога), в зоопарке (понравились обезьяны). На одних выходных посетили Нью-Йорк.

Миронова: Согласна по поводу фильма. Удивили квартиры с картонными стенами. Домики там не такие плотные, как может показаться. Стены очень тонкие, мы слышали, как кряхтят наши соседи.

Устенко: То, что цена, которую указывают на товаре — не окончательная — чистая правда. Это налог, который, к тому же, в каждом штате разный.

— Какие впечатления оставил Нью-Йорк?

Миронова: Мы использовали возможность полететь в Нью-Йорк на выходные. Хотелось увидеть своими глазами, как люди празднуют День независимости — наши выходные пришлись как раз на 4 июля. Нью-Йорк — тот самый город, который на деле подтверждает все отзывы о нем, как положительные, так и отрицательные. Концентрация людей на квадратный метр зашкаливала, толпы со всех сторон! А улицы Нью-Йорка довольно узкие, еще и окруженные небоскребами…

Главное событие в этот день — большой салют, как оказалось, увидеть его — задача не из простых. Но точку для его просмотра, ценой невероятных усилий, мы все же нашли. Без шуток, по атмосфере и ажиотажу — это наши «Алые Паруса» в Петербурге. Это самое близкое, с чем можно сравнить. Мы были в Нью-Йорке всего три дня — это лишь капля в море, но эмоций и впечатлений хватило.

— Есть, что не понравилось в Америке?

Устенко: Еда. У нас она лучше. Там большой выбор продуктов, но по факту нет здоровой пищи. У нас в России зайди в любой магазин, купи охлажденную курицу — это будет качественный, натуральный продукт. В Америке многое выращено на стероидах и т. д. Если хочешь найти что-то более-менее натуральное — надо еще поискать.

Миронова: Молочные продукты брать я там тоже не рисковала. Хорошо, что есть магазины с русскими товарами.