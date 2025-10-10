10

Мария Захарова: «Процент выполнения четверного тулупа на тренировках – 90. На стартах немного сковываюсь»

Фигуристка Мария Захарова заявила, что хочет стабильно исполнять четверной тулуп.

Захарова стала второй на чемпионате Москвы.

– Короткая была достаточно неплохая, кроме одного непредвиденного нюанса, а произвольная, хотелось бы, конечно, лучше, можно было лучше. Думаю, на разминке было видно, что я умею делать четверной тулуп, но пока не складывается. Буду стараться, нарабатывать, делать все.

– Процент выполнения четверного тулупа на тренировках высокий?

– 90%. Здесь, я думаю, не получилось из-за того, что два года пропустила, поэтому мне еще страшненько так выступать. Выхожу на старт, немного сковываюсь. Вот на этом старте, мне кажется, более раскрепощенная была, и надеюсь, если дадут Гран-при, что там уже все будет. Страха вообще никакого не было. Была, наверное, единственная проблема – вернуться к прежнему весу. Было желание восстановить, научиться чему-то новому, новым четверным.

– Ведется ли сейчас работа над другими элементами ультра-си?

– Я сейчас стараюсь больше акцентировать внимание только на тулупе, его довести до стабильности на стартах. А так – вкручиваюсь, пытаюсь, но хочется пока четверной тулуп довести.

– После такого долгого перерыва как-то поменялось ваше мировоззрение, отношение к фигурному катанию?

– Наверное, чуть-чуть мировоззрение поменялось, потому что, мне кажется, раньше я каталась просто как робот, чтобы все прыжки сделать, а сейчас я больше для зрителей катаюсь, больше эмоций стараюсь показывать.

– У Ксении Синицыной была очень яркая реакция на призовые. Какие призовые дали за второе место? Удивила ли вас такая сумма?

– 80 тысяч. Очень приятно, неожиданно. Я старалась сдерживать реакцию, потому что чуть намекнули уже после проката. Спасибо большое спонсорам, – сказала Захарова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Мария Захарова
деньги
Чемпионат Москвы
женское катание
logoсборная России
