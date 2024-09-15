«Шпильбанд научил нас легче презентовать себя и правильнее скользить, ощущать себя на льду». Миронова и Устенко о сборе в США

Екатерина Миронова и Евгений Устенко подвели итоги тренировочного сбора в США.

Летом танцевальный дуэт провел сбор в тренерском штабе Игоря Шпильбанда.

– Чему научил вас Шпильбанд в США?

– Он научил нас легче презентовать себя и правильнее скользить, ощущать себя на льду. Нельзя выделить одно, это совокупность факторов.

– Где будете выступать в сезоне?

– Выступим на этапах в Красноярске и Санкт-Петербурге, – сказал Устенко.

Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»

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