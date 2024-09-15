«Шпильбанд научил нас легче презентовать себя и правильнее скользить, ощущать себя на льду». Миронова и Устенко о сборе в США
Екатерина Миронова и Евгений Устенко подвели итоги тренировочного сбора в США.
Летом танцевальный дуэт провел сбор в тренерском штабе Игоря Шпильбанда.
– Чему научил вас Шпильбанд в США?
– Он научил нас легче презентовать себя и правильнее скользить, ощущать себя на льду. Нельзя выделить одно, это совокупность факторов.
– Где будете выступать в сезоне?
– Выступим на этапах в Красноярске и Санкт-Петербурге, – сказал Устенко.
Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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