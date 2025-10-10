3

Мишина о восстановлении Семененко после травмы: «Тройные уже все есть. Форму он держал, тут лишь бы нога не болела»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о восстановлении Евгения Семененко после травмы.

Фигурист пропустил контрольные прокаты сборной России из-за травмы колена.

«Сейчас уже начал кататься, не все еще прыжки четверные начал прыгать, но тройные уже все есть. Форму он держал, тут лишь бы нога не болела, восстановить прыжки не так трудно», – сказала Мишина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
травмы
мужское катание
Татьяна Мишина
logoЕвгений Семененко
