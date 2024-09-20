Федерация фигурного катания Армении: «У Титовой недавно травма была, она сломала палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься»
У Софьи Титовой, представляющей Армению, есть шансы выступить на Гран-при в Китае.
Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Армении.
Этап Гран-при среди юниоров в Китае пройдет 10-12 октября. Титова снялась с этапа Гран-при в Польше (25-28 сентября) из-за травмы.
«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении.
Есть ли шанс на этап юниорского Гран-при в Китае? Есть, надеемся очень», – заявили в федерации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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