Федерация фигурного катания Армении: «У Титовой недавно травма была, она сломала палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься»

У Софьи Титовой, представляющей Армению, есть шансы выступить на Гран-при в Китае.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Армении.

Этап Гран-при среди юниоров в Китае пройдет 10-12 октября. Титова снялась с этапа Гран-при в Польше (25-28 сентября) из-за травмы.

«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении.

Есть ли шанс на этап юниорского Гран-при в Китае? Есть, надеемся очень», – заявили в федерации.