Плющенко о Титовой: «Софья не выступит на этапе Гран-при, у нее небольшая травма»

Плющенко объяснил, почему Титова не выступит на Гран-при среди юниоров в Польше.

«Софья не выступит на этапе Гран-при, у нее небольшая травма», – сказал тренер фигуристки Евгений Плющенко.

Пятый этап Гран-при в польском Гданьске пройдет с 25 по 28 сентября. Титова на турнире должна была дебютировать за сборную Армении.

Софья Титова, представляющая Армению, вновь пропала из списка участников Гран-при среди юниоров в Польше