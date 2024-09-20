Плющенко о Титовой: «Софья не выступит на этапе Гран-при, у нее небольшая травма»
Плющенко объяснил, почему Титова не выступит на Гран-при среди юниоров в Польше.
«Софья не выступит на этапе Гран-при, у нее небольшая травма», – сказал тренер фигуристки Евгений Плющенко.
Пятый этап Гран-при в польском Гданьске пройдет с 25 по 28 сентября. Титова на турнире должна была дебютировать за сборную Армении.
Софья Титова, представляющая Армению, вновь пропала из списка участников Гран-при среди юниоров в Польше
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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