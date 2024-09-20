Софья Титова, представляющая Армению, вновь пропала из списка участников Гран-при среди юниоров в Польше

Фигуристка Софья Титова пропала из списка участников юниорского Гран-при в Польше.

Фамилии спортсменки нет в обновленном составе участников турнира, который пройдет с 25 по 28 сентября в Гданьске.

Титова перешла из России в Армению в марте 2024 года. В августе она была заявлена на польский этап, потом ее заменили на Софи Карапетян, а в сентябре экс-россиянка вновь вошла в список участниц.

Сейчас представительниц Армении в списке на пятый этап Гран-при среди юниоров нет.