Софья Титова, представляющая Армению, вновь пропала из списка участников Гран-при среди юниоров в Польше
Фигуристка Софья Титова пропала из списка участников юниорского Гран-при в Польше.
Фамилии спортсменки нет в обновленном составе участников турнира, который пройдет с 25 по 28 сентября в Гданьске.
Титова перешла из России в Армению в марте 2024 года. В августе она была заявлена на польский этап, потом ее заменили на Софи Карапетян, а в сентябре экс-россиянка вновь вошла в список участниц.
Сейчас представительниц Армении в списке на пятый этап Гран-при среди юниоров нет.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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