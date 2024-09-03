Жилина пропустит контрольные прокаты из-за проблем со спиной. В ближайшие месяцы о стартах речи не идет (ТАСС)
Фигуристка Вероника Жилина пропустит контрольные прокаты из-за травмы спины
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Сегодня был опубликован предварительный состав участников.
«Вероника пропускает контрольные прокаты из-за продолжающихся проблем со спиной, травма была получена четыре года назад. В ближайшие месяцы о стартах речи не идет», – заявил источник ТАСС.
Жилиной 16 лет, в прошедшем сезоне она пропускала соревнования из-за травмы. В феврале 2023-го фигуристка становилась серебряным призером первенства России среди юниорок.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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