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Жилина пропустит контрольные прокаты из-за проблем со спиной. В ближайшие месяцы о стартах речи не идет (ТАСС)

Фигуристка Вероника Жилина пропустит контрольные прокаты из-за травмы спины

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Сегодня был опубликован предварительный состав участников.

«Вероника пропускает контрольные прокаты из-за продолжающихся проблем со спиной, травма была получена четыре года назад. В ближайшие месяцы о стартах речи не идет», – заявил источник ТАСС.

Жилиной 16 лет, в прошедшем сезоне она пропускала соревнования из-за травмы. В феврале 2023-го фигуристка становилась серебряным призером первенства России среди юниорок. 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
женское катание
ТАСС
logoВероника Жилина
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