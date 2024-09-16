Александр Жулин: «Степанова и Букин еще многое могут сказать на льду. Мне очень нравятся их программы в этом году»

Александр Жулин уверен, что Степанова и Букин еще многое могут сказать на льду.

16 сентября Букину исполнился 31 год.

«Хочу поздравить Ваню. Суперпозитивный человек, с ним очень приятно общаться и на него можно во всем положиться. Плюс замечательный спортсмен. Абсолютно, скажем так, не изношенный.

Они с Сашей пропускали год, но еще многое могут сказать на льду. Мне очень нравятся их программы в этом году.

Хочу пожелать им самого главного — добиться поставленных в спорте целей», — сказал Жулин .