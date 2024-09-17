Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»

Тренеры назвали достойным выступление Леонтьевой и Горелкина на прокатах сборной.

В прошедшем сезоне Софья Леонтьева и Даниил Горелкин заняли пятое место на чемпионате России в танцах на льду. 14-15 сентября в Петербурге они участвовали в контрольных прокатах.

– Для первого проката в сезоне они очень достойно откатали – и ритм‑танец, и произвольный без каких‑то видимых ошибок. Есть над чем работать, это и будем делать, но ребятами мы очень довольны. Подошли к прокатам грамотно, в хорошей форме. Вообще они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с головой.

– Интересные постановки. Как появились эти идеи?

– Идеи по программам исходят от нас. Когда подбираем музыку, показываем ребятам. Если им нравится, то начинаем постановку. У нас большая команда, мы этому рады. Идем в одном направлении, подсказываем друг другу, приходим к общему мнению, поэтому у нас всегда разные идеи и постановки. Мы подстраиваемся под спортсменов. Используем индивидуальный подход.

– Под что им неудобно катать?

– Даже не знаю, мы пробуем все. Они рослые и красивые, обладают хорошими физическими данными, могут в принципе все, – сказали тренеры Ирина Жук и Александр Свинин , чей совместный ответ приводит «Матч ТВ».