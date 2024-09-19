Никита Володин: «У Косторной и Куницы удачная произвольная программа, им очень идет. Короткая слишком напоминает зрителю про Алену-одиночницу»
«Смотрел ли я открытые прокаты сборной России? Конечно, как такое можно пропустить. Я вообще стараюсь за всем следить, и за российскими турнирами, и за международкой, нам интересно все.
Больше всего понравилась произвольная программа Бойковой и Козловского и новые образы Мишиной и Галлямова – в обеих программах.
Короткая программа у них интересная, под музыку, под которую в свое время катался Максим Траньков. Если честно, я сам хотел кататься под эту же композицию в этом сезоне, но потом мы с тренерами решили взять блюз, чтобы показать нас с какой-то новой стороны.
Еще запомнились Косторная с Куницей, у них очень удачная произвольная программа. Им очень идет. Короткая, по моему мнению, слишком напоминает зрителю про Алену-одиночницу – в постановке сделан явный акцент на партнершу. Но вот произвольная программа им очень идет, они очень выросли как пара, видно, какая огромная работа проделана с прошлого сезона.
Это совсем другой уровень, особенно виден прогресс в парных элементах и появилась «химия» в паре, видно, что они гораздо лучше чувствуют друг друга. Я желаю им огромной удачи в сезоне.
Я летом приезжал в Петербург, виделся много с Сашей Галлямовым – мы дружим и поддерживаем друг друга. Праздновали вместе мой день рождения, кстати. Он сегодня утром прислал мне сообщение, пожелал удачи. И я тоже болею за него», – передает слова немецкого фигуриста корреспондент Sports Майя Багрянцева.
А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести
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