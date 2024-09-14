А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести

Алена Косторная и Георгий Куница начинают второй сезон в парах.

И снова с «Ангелом» – Алене не отпустить любимую программу.

Перед контрольными прокатами в Петербурге Косторная и Куница рассказали о программах: произвольная – новая, а вот короткую все уже видели.

Первая мысль: ну не может же Алена в который раз возвращаться к «Ангелу»? Прошлый сезон Косторная – Куница начинали с короткой под саундтрек из фильма «50 оттенков серого». Так что была надежда, что ту постановку довели до ума.

Но нет. Снова «Ангел». Безусловно, это лучшая программа в карьере Косторной-одиночницы. Но четвертый (!) сезон с ней выглядит абсурдно.

Алена катала под музыку Макса Рихтера еще в юниорском сезоне-2018/19. Именно эта постановка укрепила специалистов во мнении, что Косторная – мастер конька и музыки.

В следующем сезоне Алена выходила во взрослые, так что проверенную и очень удачную программу оставили. Это частый прием при переходе из юниоров, особенно в команде Этери Тутберидзе – «Дон Кихота» Алина Загитова тоже накатывала два сезона.

Для взрослого «Ангела» сшили новое платье, программу украсил идеальный тройной аксель. С этой постановкой Алена ставила мировые рекорды и брала титулы – на Евро и в финале Гран-при.

На следующий год Косторная умчала к Евгению Плющенко и, казалось, оставила позади «Ангела» (хоть и перешла в академию с аналогичным названием). Там искали другой стиль в короткой – пробовали и Билли Айлиш:

И «Времена года» Вивальди:

Но сезон получился скомканный, а после его окончания Алена снова оказалась в группе Этери. Там тоже были в поисках ангелозаменителя. Сначала блюз от Бет Харт:

Потом New York, New York:

Эти два сезона – единственные за последние 6 лет, когда Косторная не катала «Ангела» в короткой программе на соревнованиях. Да, несмотря на обилие программ, всего два сезона.

В прошлом году Косторная перешла в пары и начала с «50 оттенков серого». Но постановка, как и первый вариант платья, не подошла – в середине сезона ее заменили.

И заменили на… «Ангела». Такой трибьют самой себе показался дерзким, как раз в стиле Косторной. Парная хореография, изменения в музыке и новое платье действительно делали этот вариант другим. Удачным или нет – вопрос другой.

«Это не ремейк. Это продолжение истории. Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алены в одиночном катании», – будто оправдывался Куница, а потом угрожающе добавлял: «В новом сезоне все увидите».

И вот открытие сезона-2024/25. Алена – снова «Ангел». Даже вернулись к платью из победного сезона-2019/20. Единственное дополнение (кроме партнера) – белый венок в волосах.

Пара смотрелась увереннее, чем в прошлом сезоне. Хотя пресловутый комментарий «два одиночника» все еще преследует их.

Но даже срыв Алены на тройном флипе не кажется неудачей. На неудачу больше похоже то, что такая самобытная фигуристка стала заложницей одного образа, пусть и прекрасного.

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев, Максим Богодвид, Владимир Песня