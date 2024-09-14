А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести
Алена Косторная и Георгий Куница начинают второй сезон в парах.
И снова с «Ангелом» – Алене не отпустить любимую программу.
Перед контрольными прокатами в Петербурге Косторная и Куница рассказали о программах: произвольная – новая, а вот короткую все уже видели.
Первая мысль: ну не может же Алена в который раз возвращаться к «Ангелу»? Прошлый сезон Косторная – Куница начинали с короткой под саундтрек из фильма «50 оттенков серого». Так что была надежда, что ту постановку довели до ума.
Но нет. Снова «Ангел». Безусловно, это лучшая программа в карьере Косторной-одиночницы. Но четвертый (!) сезон с ней выглядит абсурдно.
Алена катала под музыку Макса Рихтера еще в юниорском сезоне-2018/19. Именно эта постановка укрепила специалистов во мнении, что Косторная – мастер конька и музыки.
В следующем сезоне Алена выходила во взрослые, так что проверенную и очень удачную программу оставили. Это частый прием при переходе из юниоров, особенно в команде Этери Тутберидзе – «Дон Кихота» Алина Загитова тоже накатывала два сезона.
Для взрослого «Ангела» сшили новое платье, программу украсил идеальный тройной аксель. С этой постановкой Алена ставила мировые рекорды и брала титулы – на Евро и в финале Гран-при.
На следующий год Косторная умчала к Евгению Плющенко и, казалось, оставила позади «Ангела» (хоть и перешла в академию с аналогичным названием). Там искали другой стиль в короткой – пробовали и Билли Айлиш:
И «Времена года» Вивальди:
Но сезон получился скомканный, а после его окончания Алена снова оказалась в группе Этери. Там тоже были в поисках ангелозаменителя. Сначала блюз от Бет Харт:
Потом New York, New York:
Эти два сезона – единственные за последние 6 лет, когда Косторная не катала «Ангела» в короткой программе на соревнованиях. Да, несмотря на обилие программ, всего два сезона.
В прошлом году Косторная перешла в пары и начала с «50 оттенков серого». Но постановка, как и первый вариант платья, не подошла – в середине сезона ее заменили.
И заменили на… «Ангела». Такой трибьют самой себе показался дерзким, как раз в стиле Косторной. Парная хореография, изменения в музыке и новое платье действительно делали этот вариант другим. Удачным или нет – вопрос другой.
«Это не ремейк. Это продолжение истории. Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алены в одиночном катании», – будто оправдывался Куница, а потом угрожающе добавлял: «В новом сезоне все увидите».
И вот открытие сезона-2024/25. Алена – снова «Ангел». Даже вернулись к платью из победного сезона-2019/20. Единственное дополнение (кроме партнера) – белый венок в волосах.
Пара смотрелась увереннее, чем в прошлом сезоне. Хотя пресловутый комментарий «два одиночника» все еще преследует их.
Но даже срыв Алены на тройном флипе не кажется неудачей. На неудачу больше похоже то, что такая самобытная фигуристка стала заложницей одного образа, пусть и прекрасного.
Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Максим Богодвид, Владимир Песня
Короткая программа "Ангел" - это лучшая короткая программа среди женщин-одиночниц. Честно, специально посмотрела программу, когда узнала, что они оставили "Ангела" на этот сезон, чтобы довести до ума.
Я обожаю эту программу, у меня каждый раз ёкает сердце, унося в юниорский финал Гран-при, когда я была сражена красотой катания маленькой девочки.
Эта программа помогает Алёне верить в свои силы, что она была на вершине, и она сможет снова взобраться. Что в этом плохого? Она черпает в этом силы.
И она знает, что за эту программу её любят. Она просто хочет, чтобы её не прекращали любить, и хочет порадовать зрителей.
Лично меня ничего не смущает. Очень интересно посмотреть, как она вырастет в этой программе.
Музыка прекрасна, Алёна в программе шикарна. Хоть с одной стороны возврат Ангела мне кажется сомнительным, но с другой стороны он мысленно отправляет меня те времена, когда мир был ещё прежним.
А во-вторых, у вас в заголовке логическая ошибка - нужно не "катала не «Ангела»", а "не катала «Ангела»". Потому что на первый вопрос ответ был бы другим.
Я знаю, на что. Как её решение уйти в пары было наиглупейшим, так она с тех пор и ходит на каток по этому принципу. Думает, что ничего не изменилось от смены вида, всё равно она звезда, и скоро будет очередная порция возмущений как год назад "мне не ставят высокие оценки только из-за того, что я недавно в парах".
Ждём завтра произвольную под "Сумерки". И как Куница ещё раз повторит (как перед прошлым ЧР), что та Косторная в прошлом. Но почему-то с таким видом, как будто это что-то положительное, а не крах её карьеры.
Образы у неё всегда были разные, и со всеми она справлялась блестяще. Только в один момент решила всё бросить, и это уже не та фигуристка, что раньше. Не имеет больше ничего из того, что делало её уникальной, выделяло даже среди таких суперзвёзд как Щербакова и Трусова.