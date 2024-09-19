Бестемьянова о заявке Загитовой на грант для шоу: «Думаю, что у Алины все получится. Ей наверняка будут помогать»

Наталья Бестемьянова поддержала заявку Алины Загитовой на грант для шоу.

Фигуристка ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Думаю, что у Алины все получится. Она же это не сама будет делать, ей наверняка будут помогать. Насчет суммы – не знаю, много это или нет. Я в этом мало что понимаю», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0