Бестемьянова о заявке Загитовой на грант для шоу: «Думаю, что у Алины все получится. Ей наверняка будут помогать»
Наталья Бестемьянова поддержала заявку Алины Загитовой на грант для шоу.
Фигуристка ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«Думаю, что у Алины все получится. Она же это не сама будет делать, ей наверняка будут помогать. Насчет суммы – не знаю, много это или нет. Я в этом мало что понимаю», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости