Лайшев о шоу Загитовой: «Алина – большой профессионал в этом направлении, все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила»
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.
«Алина – большой профессионал в этом направлении, поэтому все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила. Поэтому карты в руки!
Конечно, в ледовых шоу тоже есть конкуренция, но это интересно. Можно сказать, это определенный путь, по которому можно дальше развиваться, я это только приветствую. Внимание к ее прошлому шоу было очень большое, оно было абсолютно заслуженным. Сейчас многие западники начали говорить, что мы слабее, но я считаю, что мы законодатели мод в фигурном катании.
Нам надо идти своим путем и не обращать ни на кого внимания», – считает президент центра спорта и образования «Самбо-70».
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
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