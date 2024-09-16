Министр спорта Татарстана в шутку предложил своего сына в женихи Загитовой: «Она ровесница, вот и один из вариантов»
Министр спорта Татарстана в шутку предложил сына в женихи Алине Загитовой.
22-летняя Загитова - олимпийская чемпионка по фигурному катанию. В августе она рассказала, что пока не нашла мужчину, с которым могла бы создать семью.
«Это индивидуальное дело Алины, она сама примет решение. На самом деле национальный принцип не важен, важна любовь и отношения. Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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