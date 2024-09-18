Гуменник о совмещении спорта и учебы в ИТМО: «Мне казалось, что это очень сложно, но я рискнул и поступил в этот вуз»

Фигурист Петр Гуменник рассказал секрет совмещения спорта и учебы в вузе.

– Как удается совмещать спорт такого уровня и учебу в ИТМО?

– Изначально мне казалось, что это очень сложно, но я решил рискнуть и поступить в этот вуз. Потихоньку вывел для себя некую стратегию, как можно оптимально эффективно задействовать свое время, чтобы успевать везде.

– И какая стратегия?

– Расставлять приоритеты, что важнее, и более важным вещам уделять больше времени. Не стараться делать абсолютно все на 100 процентов.

Есть правило, что 80 процентов результата требует только 20 процентов усилий. То есть не нужно тратить остальные 80 процентов усилий на оставшиеся 20 процентов ради результата.

Но это если говорить про учебу. В спорте так не работает, а спорт у меня в приоритете. В спорте всегда нужно выкладываться на все сто, – сказал Гуменник.