Инна Гончаренко: «Очень люблю наполненные энергией и куражом программы Кондратюка. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение зрителям»
«Впечатление от контрольных прокатов максимально хорошие. Всех была рада видеть, уже соскучились. Не только я, думаю, все. В целом все здорово.
У мальчиков в короткой программе мне понравилась «Дюна» у Гуменника и Семененко. Гуменник повзрослевший и содержательный. Семененко — новые четверные в произвольной, пусть не получилось все, что планировал. Но у него такое желание, такой задел!
Очень яркая короткая произвольная у Марка Кондратюка, я очень люблю его наполненные энергией и куражом программы. Они ищут с тренерским штабом и находят. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение всем зрителям.
Дмитрий Алиев — уж сколько программ катает! И находит вдохновение. В короткой просто прекрасно выглядел», – рассказала Гончаренко.
Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады
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