Петр Гуменник: «Почему катался с тройными? Летом травмировался – очень сильно тренировался, не берег себя. Восстанавливаюсь аккуратно»

Петр Гуменник рассказал, что ему пришлось восстанавливаться после травмы.

Фигурист представил на контрольных прокатах новую произвольную программу под саундтрек к фильму «Онегин».

– Музыку мне помогала выбрать тренер. В прошлом году короткую я выбирал, как можно догадаться. Поэтому в этом году была очередь Вероники Анатольевны.

24 часа вполне достаточно, чтобы перевоплотиться. Вчера вечером уже вполне отошел от «Дюны» и сегодня с утра уже начинал входить в образ Онегина.

– Почему ты катался с тройными прыжками?

– Летом травмировался – очень сильно тренировался, не берег себя. Стараюсь восстанавливаться аккуратно, не форсирую.

– Можешь прочитать несколько строчек из «Евгения Онегина»?

– Давайте в следующий раз, – сказал Гуменник в эфире «Первого канала».