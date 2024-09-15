Гуменник о прическе: «Решил ни копейки в барбершопе в этом году не потратить. Хочу, чтобы более солидно, уважаемо было»
Фигурист представил на контрольных прокатах произвольную программу под саундтрек к фильму «Онегин».
– Как первые ощущения после проката?
– Не могу пока из образа выйти. Вообще, мне понравилось. И даже хочу такой аспект отметить: сколько я на тренировках ни катал, никогда не получалось так же прочувствовать, как когда на тебя смотрит весь «Юбилейный».
– Как ты входил в образ?
– После разминки ходил туда-сюда, смотрел, как выступают, а сам в голове крутил свою программу, Евгения Онегина представлял. На Женю Семененко смотрел, представлял Евгения Онегина.
– Насколько длинные волосы ты планируешь отрастить?
– Я решил ни копейки в барбершопе в этом году не потратить. Хочу, чтобы более солидно, уважаемо было.
– Какой у вас ближайший старт?
– Скорее всего, в Красноярске.
– У тебя обе программы дубли получились, это как-то сказалось на подготовке?
– В короткой программе Даниил Маркович очень оригинально нарезал музыку. В короткой программе можно выложиться на 100%, там не так много элементов, в произвольной – на 98.
В произвольной постарались больше сделать акцент на артистизм, потому что программа длинная, так не попрыгаешь, – сказал Гуменник.
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