Тарасова о фигурном катании в России: «Никакой уровень у нас не упал и не собирается падать»

Татьяна Тарасова заявила, что уровень фигурного катания в России не падает.

Ранее американский журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз по итогам контрольных прокатов заявил , что российские спортсмены стали выступать хуже.

«Не согласна с американцами. Это контрольные прокаты. На них никогда наши спортсмены не прыгают много четверных, показывают свои программы. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо и много работают!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян