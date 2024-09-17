Тарасова о фигурном катании в России: «Никакой уровень у нас не упал и не собирается падать»
Татьяна Тарасова заявила, что уровень фигурного катания в России не падает.
Ранее американский журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз по итогам контрольных прокатов заявил, что российские спортсмены стали выступать хуже.
«Не согласна с американцами. Это контрольные прокаты. На них никогда наши спортсмены не прыгают много четверных, показывают свои программы. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо и много работают!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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