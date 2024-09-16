  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»
22

Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»

Американский журналист заявил о падении уровня фигурного катания в России .

14-15 сентября в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты российской сборной.

«Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию? Уровень действительно упал», – написал журналист из США Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

«Что случилось с элементами ультра-си в России? Это поколение напоминает Saved By The Bell: The New Class (американский сериал об учащихся школы – Спортс’‘).

Я хотел бы знать, может ли Этери хотя бы рассказать нам, какие элементы планируются у ее фигуристов? Они выступают так, будто ее два года не было рядом», – отметил Лиз.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: The Skating Lesson
logoсборная России
logoВладимир Путин
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoконтрольные прокаты
logoДейв Лиз
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Попытка Трусовой исполнить четверной лутц не удивила. Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон»
20вчера, 19:58
Акатьева об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Рада, что получилось прокатать программу перед основными контрольными прокатами»
4810 сентября, 13:24
Была лучшей фигуристкой России еще год назад, но пропала из-за травм. Что там с Софьей Акатьевой?
359 сентября, 16:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартовал в августе, взрослый начнется в октябре, ЧМ пройдет в марте
3322 минуты назад
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
17822 минуты назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 06:50
Александр Галлямов: «Мне интересно вести соцсети. Делаю это для себя, я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня»
3сегодня, 06:50
Инна Гончаренко: «Очень люблю наполненные энергией и куражом программы Кондратюка. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение зрителям»
9сегодня, 06:31
Бестемьянова об отстранении российских фигуристов: «Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом»
4сегодня, 06:27
Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»
4сегодня, 06:23
Инна Гончаренко: «Трусова – боец, от нее веет силой, уверенностью. Борется за программы, элементы, напористый и активный стиль»
25вчера, 20:23
Татьяна Тарасова: «Попытка Трусовой исполнить четверной лутц не удивила. Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон»
20вчера, 19:58
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Морозов и Чен – 2-е, Несет и Маркелов – 3-и
13вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
1вчера, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
4вчера, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
вчера, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
вчера, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
1вчера, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
14 сентября, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47