Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»

Американский журналист заявил о падении уровня фигурного катания в России .

14-15 сентября в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты российской сборной.

«Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию? Уровень действительно упал», – написал журналист из США Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

«Что случилось с элементами ультра-си в России? Это поколение напоминает Saved By The Bell: The New Class (американский сериал об учащихся школы – Спортс’‘).

Я хотел бы знать, может ли Этери хотя бы рассказать нам, какие элементы планируются у ее фигуристов? Они выступают так, будто ее два года не было рядом», – отметил Лиз.