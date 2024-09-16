Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»
Американский журналист заявил о падении уровня фигурного катания в России .
14-15 сентября в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты российской сборной.
«Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию? Уровень действительно упал», – написал журналист из США Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.
«Что случилось с элементами ультра-си в России? Это поколение напоминает Saved By The Bell: The New Class (американский сериал об учащихся школы – Спортс’‘).
Я хотел бы знать, может ли Этери хотя бы рассказать нам, какие элементы планируются у ее фигуристов? Они выступают так, будто ее два года не было рядом», – отметил Лиз.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: The Skating Lesson
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