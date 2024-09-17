Татауров о весе фигуристов: «Тренеру неизбежно приходится поднимать эту тему. Нужно находить приемлемые формы, не твердить постоянно «ты жирный»

Олег Татауров назвал контроль веса у фигуристов неизбежной темой для тренеров.

– Например, Влад (Дикиджи) был в свое время большим приверженцем фастфуда. А два или три года назад осознал, что это ему не надо. Сразу и форма пришла в норму, и легче стало кататься и прыгать, поскольку от лишних килограммов избавился.

– Меня в свое время впечатлила фраза, которую Татьяна Тарасова сказала одному из своих спортсменов: «Если бы у меня было время, я бы подробно рассказала, почему сейчас тебе нужно есть именно это, чтобы нормально тренироваться. Или дала бы книжку, в которой умными людьми все про это написано. Но времени у меня нет, а книжек ты не читаешь. Поэтому, будь добр, поверь мне на слово. Быстро все съел – и отдыхать!»

– Иногда такие подколки действительно эффективны. Особенно когда дело касается девочек. Я и сам как-то сказал одной из своих спортсменок перед тем, как уйти в отпуск: мол, надо немножко похудеть – и тебе точно станет легче кататься. Когда мы вернулись из отпуска, я вообще эту девочку не узнал. Она стала просто тростиночкой – сбросила за месяц почти пятерку.

– Но вам ведь наверняка приходилось сталкиваться с тем, как сильно обижает фигуристок малейший намек на лишний вес. Не говоря уже о том, что по нынешним временам считается совершенно неприличным говорить об этом спортсменкам.

– Тренеру неизбежно приходится так или иначе поднимать эту тему. Понятно, что нужно находить приемлемые формы. Не твердить постоянно: ты жирный, из-за этого не прыгаешь; ты жирный, из-за этого медленно вращаешься; ты жирный, поэтому не можешь доехать произвольную.

С другой стороны, посмотрите на японских фигуристок: не скажешь, что они все как на подбор тростиночки. Но ведь и прыгают изумительно, и выносливости хватает, – сказал тренер Татауров .