Призер чемпионата России Владислав Дикиджи пропустит контрольные прокаты сборной России

Фигурист Владислав Дикиджи не выступит на контрольных прокатах сборной России.

Ранее сообщалось, что у спортсмена повышенная температура и кашель, ему диагностировали ОРВИ. Дикиджи пропустил закрытые предсезонные прокаты в Новогорске.

Открытые прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Состояние Влада не улучшилось. В прокатах в Санкт‑Петербурге он участвовать не будет», – сказал тренер фигуриста Олег Татауров .

Дикиджи – серебряный призер чемпионата России-2024, победитель двух этапов Гран-при страны.