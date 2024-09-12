Призер чемпионата России Владислав Дикиджи пропустит контрольные прокаты сборной России
Фигурист Владислав Дикиджи не выступит на контрольных прокатах сборной России.
Ранее сообщалось, что у спортсмена повышенная температура и кашель, ему диагностировали ОРВИ. Дикиджи пропустил закрытые предсезонные прокаты в Новогорске.
Открытые прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
«Состояние Влада не улучшилось. В прокатах в Санкт‑Петербурге он участвовать не будет», – сказал тренер фигуриста Олег Татауров.
Дикиджи – серебряный призер чемпионата России-2024, победитель двух этапов Гран-при страны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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