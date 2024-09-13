Олег Татауров: «Дикиджи рвется в бой, уже завтра хотел прийти на лед. Если все будет хорошо, выступит на Мемориале Панина-Коломенкина»

Владислав Дикиджи собирается вернуться к тренировкам в ближайшие дни.

Об этом сообщил тренер Олег Татауров. Фигурист пропускает контрольные прокаты сборной из-за болезни.

– Влад рвется в бой, уже завтра хотел прийти на лед, но до понедельника мы лечимся. Планируем в понедельник выйти на лед и готовиться к призам Панина‑Коломенкина.

– На мемориале он должен выступить?

– Если все будет хорошо, то да, – сказал Татауров.

Мемориал Панина-Коломенкина состоится в Санкт-Петербурге в начале октября.