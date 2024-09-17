  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
3

«А можно материться? Охренеть». Загитова сняла влог о коротких и произвольных программах мужчин на контрольных прокатах

Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на контрольных прокатах сборной.

Олимпийская чемпионка поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, Петром Гуменником, Даниилом Самсоновым, Евгением Семененко, Дмитрием Алиевым, Романом Савосиным, Марком Кондратюком, Макаром Игнатовым. 

«А можно материться? Охренеть. Это плохое слово, нельзя его говорить, но в таких случаях это приемлемо», – отреагировала Загитова на новую произвольную Кондратюка, где он прыгнул пять четверных.

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoПервый канал
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
Роман Савосин
logoАлина Загитова
logoМакар Игнатов
logoЕвгений Семененко
logoМарк Кондратюк
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
У Гуменника и Алиева – «Онегин», у Семененко – Эйнауди, у Кондратюка – Болливуд: вся музыка к произвольным программам у мужчин
115 сентября, 14:07
Игнатов сделал четыре квада в произвольной на контрольных прокатах, Семененко исполнил четверной флип, Гуменник катался без четверных
1015 сентября, 14:04
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступили с произвольными программами
106315 сентября, 13:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 22:02
Илья Авербух: «Наше фигурное катание в хорошем состоянии. Сентябрь — не показатель каких-то заоблачных прыжков»
19вчера, 19:32
Бестемьянова об интересе к парному и одиночному катанию: «Пары проигрывают одиночникам. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде»
31вчера, 18:59
Татьяна Тарасова: «Худайбердиева чувствует отсутствие внимания к себе или что? Она разве не понимает, что все идет от одиночного катания?»
36вчера, 18:48
Татьяна Тарасова: «Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК. Кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении»
6вчера, 17:54
Дейв Лиз: «Я уважаю, что Тарасова зарабатывает, используя фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество ультра-си, которые сами россияне установили как эталон»
108вчера, 17:21
Александр Жулин: «Трусовой нужна мотивация. Если она ее найдет, то мало никому не покажется»
36вчера, 16:24
Дмитрий Алиев: «Восстанавливаем здоровье и делаем работу над ошибками! Возвращаемся сильнее 💪❤️»
18вчера, 16:01
Чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева – журналистам: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти?»
88вчера, 15:51
Евгений Плющенко: «Игнатову на контрольных прокатах не надо было показывать сверхъестественный результат, задача была кататься достойно»
39вчера, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
14 сентября, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47