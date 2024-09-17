«А можно материться? Охренеть». Загитова сняла влог о коротких и произвольных программах мужчин на контрольных прокатах
Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на контрольных прокатах сборной.
Олимпийская чемпионка поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, Петром Гуменником, Даниилом Самсоновым, Евгением Семененко, Дмитрием Алиевым, Романом Савосиным, Марком Кондратюком, Макаром Игнатовым.
«А можно материться? Охренеть. Это плохое слово, нельзя его говорить, но в таких случаях это приемлемо», – отреагировала Загитова на новую произвольную Кондратюка, где он прыгнул пять четверных.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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