Анастасия Мишина и Александр Галлямов: «В произвольной изобразили двух Майклов Джексонов. Из этапов Гран-при у нас будут Петербург и Красноярск»

Мишина и Галлямов выступят на этапах Гран-при России в Петербурге и Красноярске.

Фигуристы представили новую произвольную программу на контрольных прокатах.

«Сегодня еще жарче, потому что произвольная. Образы – это Майкл Джексон, по костюмам видно. Собрали несколько композиций вместе. Походка у нас есть.

Этим занимались наши постановщики, они всегда подбирают музыку, монтируют. В программе мы изобразили двух Майклов Джексонов, выглядит параллельно, но у Саши движения более плавные, у меня жесткие, мы дополняем друг друга», – сказала Анастасия Мишина .

«У меня воротничок, мама и бабушка будут довольны, горло продувать не будет. В моем плейлисте был трек Майкла Джексона, утром и сейчас я его наслушался.

У нас будут Санкт-Петербург и Красноярск [среди этапов Гран-при]», – добавил Александр Галлямов .